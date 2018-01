PSOE, Podemos y Ciudadanos critican la postura de Montoro

Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura han criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vincule la mejora de la financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo han asegurado en relación a la información que publica el diario El País, en la que se señala que el Ministerio remitió ayer una carta a las Comunidades Autónomas en las que relaciona esta mejora con la aprobación de las cuentas, actualmente prorrogadas.

Para el portavoz socialista, Valentín García, la carta de Montoro «es un chantaje y los extremeños no están para chantajes». A su juicio, «no puede ser que los vascos hayan visto mejorada su financiación y los extremeños no. No hay razones objetivas para ello y así lo reivindicamos». García ha recordado que «ya son cinco los años de retraso en la negociación del nuevo modelo».

En este sentido se ha expresado el portavoz de Podemos Obed Santos, que ha señalado que Montoro «tiene la insana costumbre» de presionar a las regiones para que, a su vez, presionen a sus partidos «y se le haga el trabajo, pero ese no es nuestro trabajo, sino dar los servicios que los extremeños necesita y no solucionarle la papeleta». Santos ha indicado que Extremadura necesita financiación adecuada, que no la tienen desde hace mucho tiempo, con unos costes de servicios mayores que otras comunidades, y por ello «no van a aceptar ninguna medida de presión».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, entiende que ya es un mal dato que estén prorrogados los presupuestos, y ha lamentado que «como siempre» el ministro de Hacienda se dedique a enviar cartas a las Comunidades, algo que «es ya un clásico». No obstante, espera que 2018 sea un año importante para la financiación autonómica y que desde Extremadura se vaya «con una voz única».

Sin embargo, la portavoz del PP, María Angeles Muñoz, ha distinguido entre la negociación de los presupuestos y la financiación autonómica, aunque ha añadido que en ambas cuestiones es necesario que «los del eterno no es no den paso al sí a es sí», en referencia al PSOE. A este respecto, mientras que el PSOE no tenga claro que modelo quiere «hay un problema».