El PSOE reivindica el tren digno en un congreso que ratifica la gestión de Vara

Tras una intensa semana marcada por la reivindicación de mejoras para las infraestructuras ferroviarias de la región, la oportunidad de seguir alzando la voz en aras de un tren digno para Extremadura no iba a pasar de largo para los socialistas extremeños, y así ha sido. El asunto ferroviario se coló en buena parte de las intervenciones que tuvieron lugar ayer durante la apertura del 12º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, que se celebra hasta hoy la institución ferial de Mérida, y en el que se fijarán las líneas de acción política del partido, así como la elección de los miembros de los órganos regionales.

«Sin un tren de altas prestaciones no se puede vertebrar el territorio en una región que además es estratégica por su carácter transfronterizo con Portugal», manifestó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para quien ya no se trata de reclamar un «tren digno», sino que este debe ser el AVE. Ábalos recogía así las palabras pronunciadas minutos antes por el expresidente de la Junta de Extremadura y exsecretario regional socialista, Juan Carlos Ibarra, que se mostró tajante a la hora de reivindicar «con fuerza» el tren de alta velocidad para la región: «¿Un tren digno qué es? Un AVE, porque todo el mundo tiene AVE. No seamos pobres ni para pedir». «Es verdad que no tenemos mucha población, pero si no tenemos AVE, nos quedaremos absolutamente aislados», subrayó Ibarra.

En este sentido se pronunció también la secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, que reclamó «un plan de industria» para Extremadura y «un tren digno que nos coloque en el lugar que nos corresponde». A su juicio, el Gobierno del Partido Popular está «ninguneando» a la región. Cabe destacar que los intervinientes en el acto de apertura aprovecharon para felicitar a Guillermo Fernández Vara por su reelección en la primarias como secretario general del PSOE de Extremadura. Ibarra reiteró su oposición a este modelo de elección al considerar que es «un método ideal para dividir a los militantes». Por contra, sí que aplaudieron el proceso en su discurso tanto el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, como el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.

APROBADA LA GESTIÓN // Tras las intervenciones de apertura, Fernández Vara presentó el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Regional 2012/2017, que se aprobó con el 89,02% de los votos favorables de los delegados, el 9,7% de abstenciones y el 1,28% en contra. En este sentido, destacar que al congreso asisten unas 1.000 personas, de ellas 600 invitados y 418 delegados, de los que 402 tienen derecho a voto, a los que hay que sumar los 16 delegados de las organizaciones sectoriales sin derecho a voto. Como novedad de este congreso, que se celebra cinco años después del anterior bajo el lema ‘Contigo’, los delegados ya no acuden por comarca, sino que han sido elegidos directamente por la militancia.

En la jornada de ayer también se constituyeron las tres Comisiones que debatirán la Ponencia Marco elaborada por la Comisión Ejecutiva y las enmiendas presentadas. En la primera comisión, ‘Políticas para la ciudadanía’, se trataron temas como la igualdad, calidad democrática y las políticas sociales; en la segunda, ‘La Extremadura que queremos’, el empleo, agricultura, medio ambiente, economía vede, municipalismo, ciudades y territorio, cambios demográficos e inclusión social; y, por último, se expuso el modelo de partido.

El congreso regional seguirá hoy con la votación de los órganos regionales, como la Comisión Ejecutiva Regional, que será a propuesta de Fernández Vara. Asimismo, se votará el 50% de los miembros del Comité Regional, ya que los restantes se elegirán en las asambleas por los militantes, y el Comité Regional de Ética. El discurso de Fernández Vara cerrará el congreso.