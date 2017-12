Pueblos extremeños con premio

«No sé muy bien por qué, pero en cuanto hay un concurso y necesitamos recabar apoyos, los extremeños nos implicamos mucho, somos muy luchadores; nos sentimos muy identificados entre nosotros», cuenta Belén, informadora turística en Alcántara. En este municipio lo han comprobado en sus propias carnes. En el 2014 el puente de Alcántara fue elegido Mejor Rincón de España en el concurso organizado por la Guía Repsol. Obtuvo más de 700.000 votos on line. «El pueblo se unió para luchar todos a una como nunca antes y en el conjunto de Extremadura pasó lo mismo», recuerda.

Quizá sea porque esta región sigue teniendo la percepción de que es una gran desconocida o quizá porque haya dejado ya de serlo, lo cierto es que la comunidad casi siempre resulta ganadora en cualquier concurso de este tipo en el que se implica. Y no han sido precisamente pocos en los últimos cinco años.

En este último mes se ha hablado mucho de Guadalupe, que acaba de ser proclamado como el pueblo más bello y bueno de España en 2017, dentro de un concurso organizado por Ferrero Rocher. Pero no es el único certamen de una marca publicitaria en el que Extremadura también se publicita. «Para estos certámenes es márketing, una forma de promoción, pero para la comunidad también lo está siendo», prosigue Belén. Basta echar un ojo a los datos de la Oficina de Turismo: en 2014, año en el que el punete de Alcántara fue elegido Mejor Rincón, pasaron por esta oficina casi 37.000 personas, unas 5.000 más que el año antes. Y siguió creciendo."En 2015 llegamos a 43.300 visitantes y en 2016 tuvimos 57.000 turistas". Estos números corresponden solo a aquellos que pasaron por la Oficina de Turismo, «luego hay gente que viene por libre». Los visitantes son sobre todo extremeños, pero también de fuera de la región. «Incluso vecinos de Haro (La Rioja) y otros municipios con los que competíamos han venido a visitarnos», señala Belén.

El efecto también se ha notado en otros pueblos galardonados. En las cuatro ediciones del concurso de la Guía Repsol, ha habido premios para Extremadura. Además de Alcántara, la Iglesia de la Magdalena de Olivenza (en 2012) y Los Barruecos de Malpartida de Cáceres (en 2015) fueron elegidos Mejor Rincón de España, y la Judería de Hervás quedó en segunda posición en 2013. Desde la victoria de Los Barruecos, Guía Repsol no ha vuelto a celebrar el concurso que tantos beneficios ha dejado en Extremadura.

Los dos Gordos de Navidad

«Aquí nos han tocado dos Gordos de Navidad: uno ser elegidos Mejor Rincón y otro el rodaje de Juego de Tronos», cuenta Mari Paz Leo, técnico y responsable de la Oficina de Turismo de Malpartida de Cáceres. De hecho, en el pueblo achacan el segundo premio al primero. «La empresa encargada de buscar las localizaciones de Juego de Tronos ha reconocido que se interesó por Los Barruecos a raíz de ver la imagen promocional del concurso de Repsol y se quedaron prendados. No hay duda, ser Mejor Rincón nos trajo Juego de Tronos y pasamos de la promoción nacional a la internacional», cuenta Mari Paz. Y eso les ha traído no solo un rodaje de fama mundial sino también cientos de visitantes y curiosos. En el 2015, año en que fue elegido Mejor Rincón de España, este espacio natural cerró con casi 25.000 visitantes en el centro de interpretación de los Barruecos, lo que supuso un incremento del 37% y en 2016 volvió a crecer un 21%. La misma tendencia experimentaron la oficina de turismo de Malpartida, con un 28% más de visitas en 2015 y otra de las joyas de la localidad y lo más visitado, el Museo Vostell: pasó de 41.000 visitantes en 2014 a más de 46.000 en 2015 y 47.843 el año pasado. «Fue un revulsivo para el pueblo, la hostelería lo notó mucho también, la publicidad que nos ha dado es incalculable».

En Olivenza, la primera victoria extremeña en este concurso, no ha sido tan impactatante, pero también se ha dejado notar. La Iglesia de la Magdalena fue elegida el Mejor Rincón de España en septiembre 2012, en la primera edición de este certamen. A partir del galardón visitaron esta localidad casi 14.000 personas en el año siguiente, según los datos facilitados por la Oficina de Turismo, la mayoría españoles. «Hay gente que nos han dicho que había venido a visitarnos porque lo había visto en el concurso. No es una revolución, pero sí contribuye a darse a conocer porque se hace una difusión que de otra manera no se haría», señala el responsable de la Oficina de Turismo de Olivenza, Servando Rodríguez.

La judería de Hervás se quedó a las puertas del primer premio pero consiguió el segundo puesto en el año 2013. «Este tipo de concursos te dan publicidad en un momento determinado, pero sin duda si luego el contenido no ofrece a los visitantes lo que quiere, no estaríamos ahí», señala Patricia Valle, alcaldesa de Hervás. Con esto se refiere a que el boca a boca del turista es muy importante, como lo es que quiera repetir destino.

Tras esta segunda posición en el certamen de la Guía Repsol, Hervás volvió a probar suerte en el concurso del portal de alojamiento Top Rural. En 2016 consiguió colarse entre las siete maravillas rurales del país y quedó en la cuarta posición. En los últimos cinco años, otros cuatro municipios han conseguido entrar en esta maravillosa lista: el Valle del Jerte en el 2012, Las Hurdes en 2014, Trujillo en 2015 y este año también Guadalupe, que es sin duda el pueblo de moda en 2017. Tampoco se olvidan otros certámenes, como el de la revista Adiós Culural, que eligió el cementerio de Montánchez como el más bonito de España.

Todos estos pueblos con premio reconocen que, en mayor o menor medida, este tipo de certámenes supone promoción y más visitas, pero recuerdan que no se puede dejar todo a su suerte. «Hay que seguir trabajando, movilizándose y organizando actividades para aprovechar este tirón y seguir creciendo», señala Belén.

No obstante, aunque pase el tiempo por todos estos pueblos premiados, seguirán llegando personas que digan: «Yo voté por Extremadura».