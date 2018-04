«Quiero romper el techo de cristal y poner puertas de cristal en la UEx»

Apasionada de la Física desde la infancia, 59 años, madrileña pero afincada en Badajoz desde 1982, querida por sus alumnos, madre, investigadora y una de las pocas catedráticas de la Universidad de Extremadura. Es el perfil de la mujer que va a marcar un hito en la región. María Luisa González Martín será la primera candidata a rectora de la UEx en sus 45 años de vida. Y gane o no en las elecciones que se celebrarán en otoño, su nombre pasará a la historia de esta institución.

–¿Por qué quiere presentarse a las próximas elecciones de la UEx?

–Porque ahora mismo en la universidad hay una sensación de desánimo o cansancio. Nos hemos visto envueltos en estos últimos años en adaptarnos a Bolonia, todo se hizo muy deprisa y al final lo que nos ha quedado a muchos es una sensación de que nos hemos quedado más en la forma que en el fondo. Hace falta una revitalización muy importante de la universidad. Y eso es lo que me ha movido.

–¿Le ha costado dar el paso?

–Sí. Es la primera vez que me lo planteo y he estado bastante tiempo pensándolo, pero en estas últimas semanas lo pensé con unas vistas más claras de dar el paso. Hablé con compañeros, pregunté si esa sensación que yo percibo es solo mía o común y también los estudiantes me han trasmitido que algo está pidiendo cambio.

–¿Ya tiene conformado su equipo?

–No me preocupa tanto formar un equipo como el hecho de transmitir esa idea de que necesitamos renovar la universidad, darnos vida, revitalizarnos. Creo que eso es lo fundamental, centrarse en el equipo da la sensación de repartir puestos y lo importante realmente es la idea. Se vota a una persona que lleva una propuesta, su visión de universidad, los equipos pueden variar en cualquier momento.

–¿Le ha impulsado a presentarse conocer a los dos candidatos postulados hasta ahora?

–Sí, claro. Las dos opciones hasta ahora son compañeros que uno actualmente continúa teniendo responsabilidades en el equipo de gobierno y otro las tuvo con el anterior rector, y algunos de los que van en su equipo también estuvieron en aquel entonces. En principio lo que están transmitiendo es una idea de continuidad, más próxima o más lejana, pero al fin y al cabo de continuidad de unas políticas que nos han llevado a la situación que intento remover. Mi idea es romper la dinámica y devolvernos el tiempo a los profesores y el entusiasmo.

–Los tres candidatos son de la Facultad de Ciencias, ¿qué ambiente se respira ahí ahora mismo?

–No sé, preguntaremos al de la cafetería a ver si nos ha puesto algo en el café (risas).

–¿Por qué nunca antes una mujer ha optado siquiera a este cargo?

–El número de catedráticas es muchísimo más bajo que el de catedráticos. Diría que esta es casi la razón básica, porque por supuesto creo que cualquier mujer puede hacer cualquier función al mismo nivel y con la misma capacidad. De todas maneras, la sociedad está cambiando, la percepción de la mujer se está actualizando y las ideas de igualdad están calando mucho más en la sociedad que hace cinco o diez años. Esa terrible percepción de patriarcado y machismo aún permanece pero menos.

–¿Cree que lo puede tener más difícil?

–No. Me siento capaz de luchar lo que haga falta por conseguir mi propósito, que es acercarme a poder cambiar la universidad y no creo ni espero que haya pegas en mis compañeros. Y si las hay puedo sacar mi currículo y que lo saquen también los otros candidatos.

–¿Qué se está encontrando?

–Entusiasmo y alegría. Estoy hasta sorprendida porque no me esperaba una respuesta tan entusiasta.

–Sabe que rompe una barrera...

–Me gustaría romper un techo de cristal y llegar al cargo de rectora, pero también poner puertas de cristal en la universidad para que todo el mundo vea lo que hay aquí. Esa es una de las ideas de mi mandato si lo consigo, hacer que la universidad sea clara y transparente. Luego claro que me gustaría decirle a todo el mundo, sobre todo a las niñas, que una mujer puede ser cualquier cosa.

–¿Faltan ahora puertas de cristal?

–Las tenemos translúcidas, se ve, pero no del todo. Necesitamos más claridad y transparencia para que nos vean fuera y sepan claramente qué hacemos, cómo gestionamos nuestros recursos, cuáles son nuestras necesidades...

–¿Qué otras prioridades tiene?

–La comunicación. Es fundamental que la sociedad sienta que lo que se hace aquí es importante para la región, tan importante como construir un puente y ahora mismo esa percepción no la hay. Se sabe que la universidad forma personas, pero no hay esa idea de que esto es realmente un motor que hace que esta región avance.

–¿La polémica del máster de Cifuentes ayuda a cambiar la imagen de la universidad pública?

–Es un mazazo. Se habla de la Universidad Juan Carlos I pero delante está la palabra universidad, con lo que a todas nos toca, es una vergüenza. Si yo me viese en esa situación estando como responsable de la universidad habría provocado ceses inmediatos, simplemente por la sospecha razonable de que algo se está haciendo mal. No se puede consentir, se daña el prestigio de todas las universidades.

–¿Le preocupa los campus privados que quieren instalarse en la región?

–La preocupación es relativa. El potencial que tiene esta universidad no tiene ni comparación con ninguna de las dos universidades que se plantean. Los profesionales que estamos aquí somos muchísimo mejores y no me preocupa tanto la universidad porque creo que nosotros tenemos capacidad, sino que nosotros seamos también capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos y avanzar en las facilidades para el estudio que estas ofrecen para afrontar esa posible competencia.