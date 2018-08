Reclaman una estrategia para subir el precio de la aceituna negra

El coordinador de COAG Extremadura, Juan Moreno, ha pedido a las administraciones que se sienten para abordar una «estrategia» que permita aumentar los precios de la aceituna negra de mesa española y ubicarlos a niveles de costes de producción. Así se pronunció ayer, tras ser preguntado por las posibles ayudas al sector que estudian España y la Unión Europea para compensar la reducción de las exportaciones a Estados Unidos a causa de los aranceles impuestos.

Moreno aseguró que el problema de la aceituna negra es hoy «estructural» y entiende que los precios de este producto deben estar acordes al coste de producción, pues «no es de recibo que la aceituna negra se pague en España a 0,6 euros por kilogramo, y en California a 1,36 euros/kilo». En su opinión, con los actuales precios, a costa de «arruinar» al agricultor español y extremeño, «claro que se hace competencia desleal», y en este sentido afirmó que Grecia e Italia no sufren aranceles en Estados Unidos. Según explicó, un agricultor heleno cobra dos euros por kilo de aceituna, tal y como reflejan las cotizaciones internacionales, mientras que en España el precio no ha subido con respecto a los valores de hace 50 años. Desde su punto de vista, el sector debe ser competitivo pero no a costa de bajar los precios.