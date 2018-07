Recogen 10.045 firmas a favor de la autovía Cáceres-Badajoz

No sé si con las firmas conseguiremos algo, pero si no conseguimos de una vez por todas se haga esa autovía, tendremos que recurrir a otros métodos para que nuestra voz se oiga donde haga falta. No estaría de más que algún periodista en busca de noticias hiciera un buen reportaje sobre las verdaderas causas por las que no se realiza este proyecto. Me temo que hay intereses ocultos que como siempre patrocinan campañas de obstaculación y obstrucción que paralizan cualquier proyecto de Extremadura que pueda "molestar" a algunos. Si no es así, no se explica esta tardanza en realizar esta autovía que traería grandes beneficios a la región.