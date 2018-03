La región rechaza una prueba de acceso única para la Universidad

Extremadura no percibe como una cuestión de debate nacional, ni tampoco un problema, la necesidad de una prueba de acceso a la Universidad (EBAU) única e igualitaria en todo el territorio autonómico. La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez (PSOE), no considera un «problema nacional» la conveniencia de un examen único y simultáneo en todo el territorio de acceso a la Universidad (EBAU), para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, como reivindica Castilla y León.

«Hoy por hoy no estamos a favor. Es algo que no ha creado polémica en nuestra comunidad y tampoco se ha debatido. No vemos que sea un problema nacional», declaró a los periodistas ayer en Valladolid delante de sus homólogos en Castilla y León, Fernando Rey (PP), y de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto (PSOE).Los tres participaron en una de las jornadas del programa ‘Pensando en Educación’, organizado por la Junta de Castilla y León, concebido como un foro de debate y reflexión para los profesionales del sector, y que en esta ocasión analizó cuestiones actuales de la Educación en España.

«Existen otros problemas más importantes» más allá de la EBAU única que reivindica Castilla y León para que los estudiantes compitan en las mismas condiciones y ninguno resulte perjudicado por esa desigualdad cuando, en función de la nota exigida, opten a la carrera universitaria que deseen. En este sentido, y según recogió ayer Efe, para Gutiérrez «no es demostrable» esta supuesta desigualdad, por lo que ni ella ni su partido político respaldan una EBAU simultánea con las mismas preguntas.