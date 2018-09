La reivindicación del tren digno vuelve a Madrid

La reivindicación de un tren digno para Extremadura volverá hoy a escucharse por las calles de Madrid. La plataforma ciudadana Milana Bonita ha convocado una manifestación en la capital, que comenzará a las 12.00 horas frente al Ministerio de Fomento, donde se realizará una performance, y recorrerá el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar a la Estación de Atocha, donde está prevista la lectura de un manifiesto en torno a las 14.00 horas. La protesta es la respuesta a las incidencias que siguen registrándose en el servicio ferroviario extremeño –61 en el mes de agosto según el colectivo Milana Bonita y 32 según Renfe– y, de paso también, a las últimas declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos: «Por cierto, lo del tren digno no lo entiendo porque o es digno o no es tren, a estas alturas no creo que tenga que apellidarse el tren, tiene que ser un tren como los que tiene que tener toda España», dijo el pasado jueves en el Fórum de la Nueva Economía.

Desde esta plataforma no tardaron en reaccionar a las palabras de Ábalos y difundieron un vídeo protesta en el que señalan las deficiencias del servicio ferroviario: «sin un solo kilómetro de doble vía, sin trenes eléctricos y con tramos con sistemas de seguridad del siglo XIX...»

El portavoz de Milana Bonita, Juan Carlos López, explicó en la radio extremeña cómo tiene que ser el tren digno que reclaman para la comunidad: «un tren en el que se cierren las puertas de los baños, un tren que tenga una cafetería o una máquina que pueda servir un vaso de agua, en el que el aire acondicionado funcione en verano y la calefacción en invierno, en el que puedan subir las personas que van con una silla de ruedas sin ningún tipo de problemas, un tren que cumpla los horarios de una manera fehaciente como se cumplen en Valencia», explicó. A la protesta en Madrid se sumarán, entre otros, el colectivo SOS Talavera y miembros de varias casas regionales en la capital.