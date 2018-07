El riesgo de pobreza en Extremadura se reduce en 57.000 hogares en dos años

En los últimos dos años se ha reducido el riesgo de pobreza en 57.000 hogares extremeños». El dato lo aportó ayer la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia Carmen Núñez, en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda, al responder a una pregunta del PP sobre la valoración que hace la Junta de Extremadura sobre el hecho de que la región sea la de mayor tasa de riesgo de pobreza de España, según los últimos indicadores al respecto.

Núñez explicó que el hecho del elevado riesgo de pobreza en la región, cercano al 40% (el doble que la media española), se debe en buena medida a que «en España el nivel de renta ha crecido a un mayor nivel que lo ha hecho en Extremadura», pero apuntó que «la brecha de pobreza ha bajado más de cinco puntos desde 2012 a 2017 hasta situarse en el 25 por ciento».

Además, resaltó la «evolución favorable» registrada por la comunidad en otros indicadores. En concreto, se refirió a los datos de la encuesta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que reconoce que Extremadura es una de las cuatro comunidades autónomas que ha sido capaz de evolucionar positivamente en el índice AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, que ha pasado del 39,8% al 35,8% en los dos último años.

A su juicio, «se ha iniciado un camino que nos permite paliar la pobreza más extrema, pero debemos seguir trabajando para que los demás indicadores relativos de pobreza evolucionen también».

Sin embargo, para la diputada del PP Felisa Cepeda, «las cifras son inaceptables, porque estamos hablando de personas, de 330.000 extremeños en riesgo de pobreza, eso no lo podemos consentir, y es su responsabilidad que los extremeños tengan mejores condiciones de vida».

A este respecto, recordó datos de la reciente Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE. que refleha que «·el 60 por ciento de los hogares extremeños tienen dificultades para llegar a fin de mes, que el 11 por ciento tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, y que el 47 por ciento de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos».

Por ello, aseguró que «las políticas de Vara no dan su fruto», porque «no resuelven los problemas de muchos extremeños que lo están pasado muy mal», ya sea porque no tienen acceso a una vivienda digna o porque no tienen empleo. En este sentido, reclamó «medidas reales» que eviten la marcha de jóvenes, que reduzcan los datos de paro o que aumenten la tasa de natalidad.

Asimismo, indicó que Vara «ha incumplido» su promesa electoral de habilitar un plan contra la pobreza o la Ley de Familia, que «ha despachado» con un plan.