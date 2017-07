Sanitarios de Atención Continuada solicitan al ministerio homologar su categoría

Médicos y enfermeros de Atención Continuada siguen movilizándose contra la supresión de su categoría laboral, acordada por la mesa sectorial el pasado 13 de junio. Se trata de una categoría que solo existe en Extremadura y que no aparece en el catálogo de homologaciones del Ministerio de Sanidad desde su creación en el año 2005, por lo que los 600 profesionales que la integran no pueden participar en los concursos del traslado del Sistema Nacional de Salud. Para solucionar esta problemática, el Servicio Extemeño de Salud (SES) y la mesa sectorial han acordado suprimir la categoría e integrar a sus profesionales en Atención Primaria pero con funciones de Atención Continuada. Sin embargo, para buena parte de estos profesionales «es un cheque en blanco». «El borrador presentado no recoge cómo van a ser computados los servicios prestados ni las retribuciones que se establecerán para la nueva categoría y posterga todo a una negociación posterior entre las partes», señalan desde la Asociación de Médicos y Enfermeros de Atención Continuada de Extremadura (Amecex).

Este colectivo registró ayer en la subdelegación del gobierno de Cáceres un escrito dirigido al Ministerio de Sanidad para solicitar que integre esta categoría en el catálogo de homologaciones para permitir la movilidad nacional. Urgen también conocer por qué esa homologación no se ha permitido en doce años y qué trámites se han llevado a cabo hasta la fecha.

otrA OPCIÓN / Si esta primera opción no fuera viable, reclaman que la integración en la Atención Primaria sea voluntaria, es decir, que pueda decidirlo el propio profesional. «Queremos elegir integrarnos voluntariamente cuando sepamos cuáles serán las condiciones del puesto de trabajo. El ejercicio de confianza no lo tenemos que hacer los trabajadores, sino el SES, en contraprestación a ser propietarios en una categoría judicializada desde 2010», señala el colectivo.

Porque de momento lo único que conocen es un borrador de supresión de la categoría pero no se ha hablado de las condiciones laborales que tendrán cuando se integren en la Primaria. La primera consecuencia de esta medida será que los médicos y enfermeros que aprobaron dos oposiciones distintas y tienen dos plazas perderán una de ellas. «Nos quita nde un plumazo nuestra plaza en propiedad y nos suprime la categoría sin condiciones». Desde Amecex concluyen que «lo que pretende el SES es un atraco sin precedentes, a los más débiles y peor pagados del SES».