Un hombre de más de 80 años es el segundo fallecido por gripe esta temporada en Extremadura, que murió por «complicaciones a nivel respiratorio», según anunció ayer el consejero de Sanidad. Este señaló que durante la semana pasada, que finalizó el 17 de diciembre, los hospitales extremeños notificaron ocho nuevos casos graves ingresados con gripe. Estos ocho nuevos casos, sumados al caso registrado la semana anterior, elevan a nueve el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus.

Por tanto, al margen de los dos fallecidos, de los restantes siete casos graves notificados en Extremadura, cinco han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que dos permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

Ocho de los nueve pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (7 casos), enfermedad pulmonar, diabetes y enfermedad renal crónica (2 casos cada uno), y enfermedad hepática e inmunodeficiencia (1 caso cada uno), según informó posteriormente la Junta en nota de prensa.

De los nueve casos graves, al menos cinco pacientes (55,6%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que dos sí lo habían hecho (22%) y en otros dos casos no consta. Entre los dos fallecidos, ambos mayores de 75 años, al menos uno de ellos no se había vacunado, mientras que en el otro caso no consta.

Por tramos de edad, la mayoría de los casos registrados son personas de más de 70 años (6 casos), mientras que hay dos entre 40 y 49 años y uno de 50 a 59 años.

A diferencia de años anteriores, en los que el virus dominante era de tipo A, esta temporada el virus causante de la infección en la mayoría de los casos graves (8) ha sido de tipo B, y sólo uno de ellos ha contraído la gripe por un virus de tipo A, según los análisis realizados en el Laboratorio de Vigilancia de la Gripe del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Lo mismo está ocurriendo en el resto de España, donde el 81% de los virus detectados por el sistema centinela son de tipo B, y el 19% de tipo A. En el conjunto del territorio español, hasta la fecha se han notificado 149 casos graves hospitalizados y se han producido 14 defunciones asociadas a la gripe.