Seis conexiones extremeñas se vieron afectadas por la huelga ferroviaria

Seis conexiones ferroviarias en Extremadura quedaron afectadas por la huelga convocada por el sindicato SFF-CGT para ayer, por la que Renfe canceló 161 trenes en toda España, de los que 115 pertenecían al servicio de media distancia y los 46 restantes al de alta velocidad y larga distancia.

El Ministerio de Fomento decretó los servicios mínimos para la huelga, que abarcaba paros de dos horas por turno, en periodos horarios de 00.00 a 2.00 horas, de 7.00 a 9.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

En Extremadura, en el primer paro, el de madrugada, no hubo afectación al servicio de viajeros, mientras que en el paro de 7.00 a 9.00 horas no circularon los siguientes trenes: Llerena-Mérida, Cáceres-Sevilla y Villanueva de la Serena-Badajoz.

Asimismo, en el paro de por la tarde, las conexiones afectadas fueron Cáceres-Llerena, Villanueva de la Serena-Badajoz y Sevilla-Cáceres, según informó el operador ferroviario.

Aunque los paros no se extenderán al mes de agosto, el sindicato no descarta retomarlos a partir de septiembre si no llegan a un acuerdo con las compañías dependientes del Ministerio de Fomento.

CGT demanda soluciones a la pérdida de poder adquisitivo, la externalización de servicios y la ausencia de un plan de recursos humanos que conlleva la falta de personal, entre otras reivindicaciones.