La Semana Santa de Mérida, declarada de Interés Turístico Internacional

Como extremeño nuestra enhorabuena por este reconocimiento a Mérida. Como se nota el trabajo de un Alcalde como el de Mérida . En cambio la dejadez del Alcalde de Plasencia ,para con su Semana Santa, que además es la más antigua de Extremadura.CuandomPlasencia pidió ser reconocida regional, aún no lo habían pedido ni Caceres ni Mérida y ya ven van ya con el reconocimiento Internacjonal y merecido por supuesto. Pero lo del Alcalde de Plasencia que no ha movido un dedo por la de su Ciudad, no tiene nombre . Bueno si , se llama, Fernando Pizarro García . A ver qué historia nos cuenta ahora.