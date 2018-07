El senador cacereño Juan Andrés Tovar presidirá Cetarsa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No decçian que iban a quittar las puertas giratorias,pues vemos que no que los sillones son siempre para los mismos y digo yo que con los buenos jovenes bien preparados no habrá ninguno capacitado y que le vendría ese gran sueldo por que ese señor ya tiene lo suyo, pues nada a disfrutar lo votado.....FUERA POLITICOS-AS