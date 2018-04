El servicio de Telemedicina del SES atiende ya 15.000 consultas anuales

Ana tiene pendiente una cita con el cirujano maxilofacial, pero no tendrá que viajar a Badajoz: la consulta se realizará por videoconferencia en el hospital de Mérida, su localidad de residencia. Como ella, casi 15.000 extremeños se ahorraron el año pasado el tener que desplazarse por carretera para recibir atención médica gracias a la telemedicina, una prestación que el Servicio Extremeño de Salud (SES) puso en marcha en el año 2002 y que ya llega a 25 especialidades. Neurocirugía, Oftalmología y Dermatología son las áreas que alcanzaron en 2017 un mayor grado de implantación, y de cara al 2018 está previsto que se extienda a otras cinco, entre ellas Cirugía Plástica y Farmacia.

La telemedicina no es un sistema pensado para reducir listas de espera, sino para evitar a los pacientes desplazamientos innecesarios cuando para su consulta no se requieren pruebas funcionales o exploración física. De hecho, el tiempo estimado de duración de una consulta mediante telemedicina es idéntico al que se estima para una consulta presencial. En cuanto a las ventajas del sistema, el SES explica que en las casi 15.000 consultas que se realizaron el año pasado se atendió al paciente en su localidad de residencia o en otra muy próxima, por lo que no tuvo que realizar prácticamente desplazamientos ni gastos de transporte.

TRANSPORTE / «Si esas 15.000 consultas se hubieran realizado de manera presencial en los hospitales de referencia, la mayoría de los pacientes deberían haberse desplazado por sus medios o en transporte público a su cargo, y en la mayor parte de los casos habrían dedicado prácticamente toda la jornada de mañana a la consulta y los viajes de ida y vuelta», detallan desde la Consejería de Sanidad.

Actualmente, el servicio de telemedicina se presta en salas de consulta habilitadas para ello y dotadas con los medios adecuados, entre ellos un ordenador. Según los datos facilitados por el SES, en la actualidad son un total de 77 y se ubican en hospitales (18), centros de salud (48), centros sociosanitarios y residencias de mayores (ocho), los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, y el centro tutelar de menores Marcelo Nessi de Badajoz. En el caso de Atención Primaria, las salas cuentan al menos con un ordenador, dos pantallas, una webcam, un sistema de audio, cámara fotográfica y escáner de radiografías. En ellas, el paciente siempre está acompañado por un profesional sanitario del centro de salud mientas se comunican telemáticamente con el médico de Atención Especializada.

AUMENTO DEL 20% / Desde el año 2003, en la región se han realizado 124.132 teconsultas, después de que esta modalidad de atención haya registrado un aumento progresivo del 20% en todo el periodo. Se comenzó con apenas 764 en el 2003, pero en 2017 han sido 14.976 las consultas realizadas mediante esta vía implantada ya en 25 especialidades. Las que tuvieron más desarrollo a lo largo del año pasado fueron Neurocirugía, con 2.827 teleconsultas realizadas; Oftalmología con 2.790 y Dermatología con 2.608. Endocrinología, Traumatología y Urología también se encuentran entre las especialidades con más implantación de consultas a distancia el año pasado.

Según detalla el SES, durante el 2017 y los primeros meses del 2018 se han incoprorado a la red de telemedicina las consultas de Cirugía Hepatobiliar y Cirugía Maxilofacial, y se está ampliando la Teledermatología a áreas que hasta ahora no trabajaban con este sistema. Además, también se está mejorando la eficacia gracias a la implantación de Teledermatoscopia, que permite enviar imágenes dermatoscópicas mediante telemedicina para el diagnóstico precoz del cáncere de piel.

Asimismo, se han realizado sesiones formativas en varios centros y los hospitales al mismo tiempo en Cuidados Paliativos y Reumatología. De cara al futuro, el SES prevé extender la telemedicina a Cirugía Plástica, Geriatría, Farmacia y las comisiones de Salud Mental, Cirugía Hepatobiliar y Neurocirugía Pediátrica, así como las consultas de enfermería de ostomías y úlceras.