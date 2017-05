El SES anuncia que hará un nuevo examen de Enfermería de Atención Continuada

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pero, ¿que concepto de la legalidad tienen estos payos?. Si en la parte de la oposicion resuelta, se ha seguido la legalidad, a los no aprobados, ajo y agua, y por lo tanto no ha lugar nada de nada. Otra cosa es si ha habido alguna ilegalidad, y sobre todo si es dolosa, hay que exigir las responsabilidades a que haya lugar y por la via que corresponda. Pero eso de que se examinen solo los suspenso es una burrada ilegal como la copa de un pino. Y es que, ya se sabe, cuando los politicos proceden de los ultimos de la clase, pasa lo que pasa.