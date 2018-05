El SES debe valorar a todas las categorías la experiencia en los centros privados

La experiencia acumulada en los centros sanitarios privados y concertados puntuará. Es la consecuencia de la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ha ratificado la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Mérida número 1, y que ya es firme tras la decisión de la Junta de Extremadura de no presentar recurso de casación al Supremo.

Una treintena de enfermeras presentaron el año pasado una demanda contra el acuerdo del pacto para la mejora de los procesos selectivos, que se había aprobado meses antes y que solo contemplaba la experiencia en la sanidad pública. Lo que dice el alto tribunal extremeño, que ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Extremadura, es que «el pacto, sin justificación alguna, excluye tajantemente la valoración de la experiencia profesional en centros privados» y añade que, aunque la administración goce de libertad para regular las pruebas de selección y por tanto de cuáles son los méritos y capacidades que se tendrán en cuenta, «se extralimita creando desigualdades que por no justificadas resultan arbitrarias» y por tanto «se altera el principio de igualdad de oportunidades que ha de regir los concursos».

La sentencia ratifica además que aunque el litigio se inicio a instancias del personal de enfermería (enfermeros a título personal y Satse), el pacto se refiera a todas las categorías y por tanto «el alcance de la sentencia se referirá a los colectivos a los que afecta el pacto». La sentencia insta a la Administración a «fijar los límites que considere justificados» para baremar la experiencia en el ámbito privado.

Cuánto puntuará es lo que ahora deberá determinarse. La Junta de Extremadura ha acatado la decisión judicial y ha confirmado que no recurrirá al Supremo. También, que la sentencia no afectará «al calendario y fechas de las oposiciones» y que será la mesa sectorial de Sanidad (el órgano en el que se acordó el pacto que modifica la sentencia) el foro en el que se negociará «cómo se debe aplicar, ponderando y acordando la forma de aplicación de la experiencia en la privada, sin que en ningún caso esto repercuta en las oposiciones», señalan fuentes de la Consejería de Sanidad. La razón es que las oposiciones están convocadas bajo el formato de concurso-oposición, por lo que la baremación de méritos es posterior al examen y solo se tendrá en cuenta para los que superen la prueba.

valoraciones/ «Como enfermero, que se reconozca el tiempo trabajado en centros privados me parece positivo porque muchos de los que están trabajando ahí es porque no tienen trabajo en la sanidad pública; pero como enfermero extremeño me queda la duda de a cuántos extremeños beneficiará, porque aquí no hay muchos centros privados como sí sucede en otras regiones», señala Damián Cumbres, secretario regional de Satse, que lamenta que «vamos a hacer ahora lo que teníamos que haber hecho antes, si la Administración hubiera actuado desde el principio como pedíamos».

Por su parte Felipe Bachiller, de UGT, expresó su «perplejidad» por la decisión judicial contra el pacto, «cuando es el decreto de selección y provisión el marco que regula las ofertas públicas de empleo».

Por su parte desde Simex, María José Rodríguez, recordó que ya presentaron alegación al pacto en la línea de lo que ahora dicta la sentencia, «porque entendemos que un médico es tan médico en la sanidad pública como en la privada».