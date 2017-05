El SES plantea los primeros exámenes de oposición para septiembre de 2018

El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantiene que la próxima convocatoria de oposiciones saldrá en junio y plantea que los primeros exámenes se celebren en septiembre del 2018 y los últimos en febrero de 2019. La administración presentó ayer a los sindicatos una propuesta de calendario del nuevo proceso selectivo, que insisten en convocar el mes que viene. Este calendario plantea que todas las categorías del SES a oposición se publiquen en junio, que las primeras listas de admitidos se conozcan a principios de 2018 y los exámenes comiencen tras el verano del próximo año. Son fechas planteadas por la administración pero no definitivas, ya que el documento se está analizando por parte de los sindicatos, pero de entrada no les satisface. «No estamos de acuerdo en algunas categorías porque el proceso se alarga más de dos años», señala UGT. Para CSIF este obedece más «a intereses políticos», ya que las primeras adjudicaciones de plazas se realizarían a mediados de 2019. CCOO por su parte señala que no va admitir que las oposiciones se alaguen más de año y medio.

PACTO/ Este calendario se incluye dentro de un borrador presentado por el SES para crear un pacto que dote de seguridad y celeridad a todos los procesos selectivos. Dicho borrador contempla que los tribunales puedan ser liberados para agilizar las correcciones, que cuenten con asesoramiento jurídico para evitar posibles recursos judiciales posteriores, más recursos para baremar a los aspirantes, que haya un calendario previo a cada proceso,... El documento está siendo analizado por los sindicatos y en él se mantiene además una de las medidas más polémicas que quiere implantar el SES y que no convence a los sindicatos: que solo se baremen los méritos en la fase de concurso a tres aspirantes por cada plaza ofertada que hayan superado la oposición. CSI-F, UGT y CCOO coinciden en rechazar de lleno esa propuesta y plantean la posibilidad de la autobaremación, es decir, que los aspirantes que aprueben la oposición puedan registrar sus méritos y obtener una calificación final y que luego estos corroborar sus méritos ante la administración.

La mesa se emplaza a una próxima reunión para analizar el pacto y para entrar al detalle de las plazas y categorías que saldrán a oposición. De momento, hay pendientes 890 plazas de las ofertas de empleo de 2014, 2015 y 2016 a las que el SES pretende sumar las 532 propuestas en la oferta de 2017, que aún debe ser ratificada. Esta suma permitiría lanzar una convocatoria de unas 1.400 plazas. Los sindicatos urgen al SES sentarse ya a negociar y dudan de que puedan publicarse la convocatoria de empleo en junio.