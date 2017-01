El SES prevé que el pico de la gripe siga en ascenso

El Servicio Extremeño de Salud (SES) prevé que el pico de la gripe en la comunidad siga «en ascenso» ante las previsiones meteorológicas que apuntan a un recrudecimiento de las bajas temperaturas en los próximos días.

«No hemos tocado techo en la onda epidémica», ha apuntado el consejero de Sanidad, José María Vergeles. La situación de la gripe en la comunidad es de onda epidémica pues se está por encima de los 80 casos por 1.000 habitantes, en concreto el jueves se registraba una tasa de «187,7 casos por 1.000 habitantes». Una circunstancia que se da en todas y cada una de las comunidades autónomas y Extremadura «no es una excepción».

En este sentido, el consejero pidió «disculpas» y «paciencia» a los usuarios porque «puede haber un incremento en el tiempo de espera en los servicios de urgencias» pero se está haciendo todo lo posible para evitar situaciones de colapso. Así, gracias a «un plan bien programado», se está evitando que ocurra «lo peor»: que haya camas en los pasillos de urgencias o pacientes que ya tengan ingreso cursado y estén esperando en silla de ruedas en los pasillos su asignación de cama. Para evitar esto, se han incrementado los recursos y efectivos en urgencias hospitalarias, algo que se haría también en urgencias de Atención Primaria si fuese necesario.

El titular de Sanidad pidió «corresponsabilidad» a la ciudadanía en la prevención de la gripe y, a este respecto, transmitió algunas recomendaciones como «abrigarse bien pues el virus de la gripe se comporta bien y es especialmente virulento con el frío». También aconsejó tomar líquidos con vitamina C, como zumo de naranja, y no estar en contacto directo sin las medidas de higiene adecuadas con personas que estén padeciendo la gripe. Éstas ultimas, a su vez, no deben utilizar pañuelos desechables y taparse la boca o nariz cuando tosan y estornuden.

En caso de que se tenga que acudir a un servicio de urgencias, dijo que «de forma prioritaria se acuda a los servicios de urgencias de Atención Primaria o Puntos de Atención Continuada (PAC)».