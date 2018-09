«Si te empuja, si te insulta...»

«Cuando te empuja, cuando te tira del pelo, cuando te da patadas. Cuando te insulta, cuando te dice que no vales nada, cuando se ríe de ti en público. Cuando te mira el móvil sin tu permiso, cuando no te deja tener relación con otras personas. Cuando te obliga a desnudarte, y a tocar su cuerpo sin que tú quieras. Cuando no te deja que tengas trabajo, ni te deja estudiar». Son solo algunos ejemplos. Situaciones en las que existe la violencia de género y que deben ser detectadas. Y están recogidas en la nueva guía que presentó ayer Plena Inclusión Extremadura para ayudar a las mujeres con discapacidad intelectual a identificarlas y saber qué hacer. El texto está redactado con un lenguaje sencillo, lo que se conoce como lectura fácil, e incluye dibujos explicativos (de Ramón Besonías) para describir las diferentes realidades.

En la guía, titulada ¡Cuídate, mujer! Que nadie te haga daño, aparecen los distintos tipos de violencia de género. Porque el daño puede ser físico, psicológico, sexual y económico. «Identificar que se es víctima es el paso más difícil y en el caso de las mujeres con discapacidad, aún más complicado», aseguró durante la presentación Elisa Barrientos, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex). Esta entidad y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son los encargados de la financiación.

Se han repartido ya 500 ejemplares entre los grupos de la Red de Mujeres de Plena Inclusión. Además la guía puede descargarse en las webs del Imex y de Plena Inclusión Extremadura.

La doble discriminación

Su presidente, Pedro Calderón, subrayó ayer que «el problema de la mujer es que sufre una doble discriminación, primero por ser mujer y después por tener discapacidad intelectual». Por ello, se necesitan aún más recursos para, cuando sea preciso, evitar el maltrato machista.

En esta línea, el próximo mes de noviembre se celebrará la II Jornada de prevención de abusos y violencia de género de niñas y mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.

«Cuando te lanza objetos, cuando te da puñetazos. Cuando te dice qué ropa ponerte. Cuando te obliga a tener relaciones sexuales. Cuanto te toquetea sin tu permiso. Cuando controla tu dinero o el de tu familia. Cuando te da palizas. Cuando te mata», reza la guía de Plena Inclusión.