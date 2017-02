El sindicato PIDE reclama quitar la financiación a la enseñanza concertada

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha solicitado a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados que apoyen una iniciativa para la retirada, de forma «progresiva», de los conciertos educativos. PIDE ha registrado en la Delegación del Gobierno en Extremadura una petición dirigida a los grupos parlamentarios en el Congreso para que promuevan una proposición no de ley tendente a que los fondos públicos no se utilicen para «sostener negocios privados». El objetivo de esta petición, según el sindicato, es que esos fondos solo se destinen a la educación pública, aunque se aboga por que la retirada de los conciertos se haga de forma «progresiva», para que los profesores no se queden en situación de desempleo.

Esta nueva propuesta de PIDE no es compartida por la enseñanza concertada que sigue estando en el punto de mira.

Desde el sindicato USO rechazan la medida y aseguran que es «inoportuna, desafortunada y va en contra de la búsqueda de consenso en Educación que, actualmente, es más necesario que nunca». Precisamente, responsables de este sindicato y de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunieron ayer con miembros del Grupo Popular en la Asamblea.

Todos coincidieron en criticar que el proyecto de decreto del Gobierno extremeño para regular los conciertos en educación (que ayer fue desgranado en este diario) supone un «ataque» a la enseñanza concertada. La portavoz del PP, Cristina Teniente, acusó al Ejecutivo regional de «jugar a la podemización» en este ámbito, en vez de «defender el interés general y principios que están consagrados en la Constitución».