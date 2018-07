Los sindicatos sopesan recurrir la oposición de Agente del Medio Natural

La convocatoria de oposiciones de la especialidad Agentes del Medio Natural podría acabar impugnada. Los sindicatos estudian recursos a la orden que se publicó ayer en el DOE para cubrir 50 plazas vacantes bajo la fórmula del concurso -oposición, y también han recibido consultas de posibles aspirantes que pueden verse agraviados.

La razón está en que consideran que existe una incongruencia entre la titulación que se exige para entrar en el proceso y la categoría profesional que se ha asignado, que va a penalizar a los aspirantes, a los que se exige una formación superior a la que requiere la categoría profesional que tendrán (la retribución será también menor). En concreto, según figura en la orden, las pruebas selectivas son para cubrir las plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrativo, Especialidad Agente del Medio Natural, esto es, grupo C1. Sin embargo, uno de los requisitos que se exige a los aspirantes es que tengan la titulación de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y por tanto deberían estar incluidos en el grupo B, según la Ley de la Función Pública de 2015.

Todos los sindicatos cuestionaron en la negociación de las bases ese asunto y ayer recordaron que el proceso se pone en marcha viciado, como sucedió con la convocatoria de laborales de 2013.

menos categoría/ «La ley de la función pública establece en su artículo 76 la titulación que se pide para cada categoría. Y en este caso se está pidiendo una titulación de Técnico Superior, que es categoría B y sin embargo se les está englobando en la categoría C1, lo que equivale a bachillerato», explica Miguel Díaz, secretario de Función Publica de CSIF. «No pueden pedir una titulación que requiere una preparación y luego darles una categoría inferior», añade. y ya han recibido consultas de afiliados para impugnar la convocatoria. «Seguro que se impugnan, igual que sucede con todas las convocatorias porque no están bien hechas las cosas», afirma.

También desde UGT, Joaquín Cordero recuerda que «en la negociación ya se advirtió que lo que planteaban en la convocatoria era ilegal y podría terminar en el Contencioso. Y por lo visto no nos han hecho caso». Reclama garantías y seguridad jurídica para los opositores y afirma que los servicios jurídicos del sindicato estudian ya la orden, aunque dan por seguro que el proceso terminará con uno o varios recursos.

En CCOO tampoco se descarta la impugnación. «Tenemos solicitudes de varios colectivos que se pueden ver agraviados y por otro lado están los que están dentro del cuerpo de Agentes del Medio Forestal, que ven truncada su expectativa de que se les considere grupo B, como debería ser por la titulación que se pide», dice Guillermo Barroso.

desde 2009/ La última convocatoria de oposiciones para Agentes del Medio Natural se publicó en 2009, por lo que ya no hay ni siquiera una bolsa activa. Los sindicatos calculan que se necesitarían 100 plazas para atender la situación actual, y lamentan, por eso, que la convocatoria se saque ahora, de esta manera (no va a se posible que permita cubrir ninguna plaza para este verano) y con unas condiciones que no gustan a ninguna de las organizaciones sindicales. Lo que piden es que salga adelante con la categoría profesional acorde a la titulación que se exige, que sería la B.

La publicación de la convocartoria abre el proceso selectivo en todo caso y desde hoy mismo los aspirantes ya pueden presentar las instancias. Para acceder a la misma, los candidatos deberán estar en posesión del título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y del permiso de conducción de vehículos de clase B. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición y constará de tres fases: oposición, concurso y superación del periodo de prácticas. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOE.