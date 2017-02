La siniestralidad laboral en Extremadura acarrea 9.610 bajas y 14 muertos en 2016

Pues a la señora Pacheco le recomendaría que se formase ella y antes de hablar también en el sector de la construcción se tendría que informar de horarios condiciones etc... no hay nada más que ver que hay muchas obras que trabajan dias fesivos y de convenios etc... en el AVE por ejemplo------y si no se trabaja no se cobra ese día y de esas condiciones vienen muchos de los acidentes NO DE LA FORMACION.....