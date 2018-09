La sociedad extremeña reivindica con orgullo su pertenencia a Extremadura

La sociedad civil extremeña ha expresado esta noche su orgullo de pertenecer a esta tierra, su compromiso con esta comunidad, cuyo Estatuto de Autonomía cumple 35 años, y su voluntad de trabajar día a día en aras de un desarrollo económico, social y de igualdad, en el que el tren digno es una prioridad.

Extremeños, cuya silenciosa pero constante labor diaria hacen más rica a esta comunidad, han tenido esta noche, en el Teatro Romano de Mérida, su particular protagonismo, todo ello enmarcado con motivo de la celebración del Día de Extremadura.

Si esta mañana eran los políticos los que tomaban la palabra y daban a conocer su particular visión de la región, esta noche ha sido la sociedad civil la protagonista en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, la máxima distinción de esta comunidad.

La investigadora María Victoria Gil, el periodista Ángel Sastre, la monja Cristina Arana, la Federación Extremeña de Bandas de Música y el Grupo "Manantial Folk", el cacereño Gonzalo Martín Domínguez y el pintor Jaime de Jaraíz -a título póstumo- han recibido las Medalla de Extremadura, el máximo galardón que concede la región.

El periodista extremeño Ángel Sastre ha recibido el galardón de manos de la delegada regional de la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto, Magdalena Gordo.

Sastre, quien estuvo secuestrado en Siria por una filial de Al Qaeda casi diez meses entre 2015 y 2016, ha instado a la sociedad a escuchar "lo que ocurre fuera de nuestras fronteras". "Sin ustedes, nosotros -los periodistas- no existimos", ha añadido.

La investigadora almendralejense María Victoria Gil, galardonada por impulsar a las niñas y jóvenes a realizar carreras profesionales en Ciencia, Ingeniería y Matemáticas, ha recibido la distinción de manos de la presidenta de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Extremadura, Lola Dorado.

Fundadora de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos, Gil ha animado a la sociedad a visibilizar el trabajo de las mujeres, "a las que se les sigue poniendo freno" en su carrera o trayectoria profesional cuando son madres.

Integrantes del grupo Manantial Flock, surgido en 1982, y de la Federación Extremeña de Bandas de Música han recibido ex aequo la Medalla, de manos de la cantaora Raquel Cantero por su trabajo en la difusión de la música.

Propio de músicos y de amantes de las cultura tradicional, el grupo Manantial Rock ha optado por ofrecer al público una de sus canciones como símbolo de agradecimiento. Por su parte, el portavoz de la Federación Extremeña de Bandas ha querido tener un recuerdo a las miles de personas que han pasado por estas agrupaciones, algunas de ellas con más de un siglo de historia.

Familiares del pintor Jaime de Jaraíz, ya fallecido, y el titular de la Casa de Extremadura en Sevilla, Gonzalo Martín, que también comparten medalla, han recogido el galardón de manos de la presidenta de la Federación de Turismo de Extremadura, María Victoria Bazaga.

Jaime de Jaraíz Lozano, hijo del pintor, ha ensalzado emocionado la figura de su padre, una persona enamorada y vinculada a su localidad natal, Jaraíz de la Vera.

Gonzalo Martín, presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla, ha recibido la Medalla por su compromiso con las raíces y la cultura de su tierra, raíces que han contribuido a fortalecer los lazos históricos de Extremadura y Sevilla.

Nacido en San Martín de Trevejo, Martín ha recordado a quienes tuvieron que abandonar Extremadura. "Dejemos a los jóvenes aquí y traigamos" a los que se marcharon, ha dicho entre los aplausos del público.

El último de los galardones entregados ha sido para sor Cristina Arana, de 94 años y que lleva siete décadas trabajando en el comedor social "Virgen de Acogida" de Badajoz.

Nacida en Bergara (Guipúzcoa) y residente en Extremadura desde hace más de 70 años, sor Cristina ya dijo cuando conoció este galardón que ella no era persona de recibir premios. "No he hecho nada de particular, sólo cumplir con mi obligación", afirmó.

Por ello, una representante de su Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl ha recogido en su nombre dicho galardón de manos de Guillermo Fernández Vara.

El cirujano extremeño Enrique Moreno González, especialista en trasplantes hepáticos, Premio Príncipe de Asturias y Medalla de Extremadura en 2000 ha sido el encargado de pronunciar el discurso ciudadano.

Acto seguido, se escuchará el himno de Extremadura a cargo de la Orquesta de Extremadura y el Coro Amadeus IN. La gala la cierra el espectáculo musical "Juntos: 35 años de música en Extremadura", bajo la dirección de Pilar Vizcaíno, en el que intervienen numerosos artistas, como Luis Pastor, Duende Josele, Familia Vargas, Carlos Masegosa y Gecko Tuner, entre otros.