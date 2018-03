El Talgo Badajoz-Madrid circula con 50 minutos de retraso por un problema logístico

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El desgobierno PP-C´s-PSOE han dicho ya que hasta 2025 no se abrirá la nueva línea, y que no van a invertir un chavo en la vieja. Todo lo que se haga o diga va a caer en saco roto. La línea férrea no da más de si, y por mucho talgo, tgv, ave o tren bala que se ponga sobre esas vías van a seguir viajando a una media de 75 kph.