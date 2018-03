El Talgo procedente de Badajoz llega a Madrid con 16 minutos de retraso

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Enhorabuena a la RENFE, a esto se llama dar cobertura. Que puñetera vergüenza. Y no, no os preocupéis, que no será el último retraso, vendrán más.