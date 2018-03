Un técnico de contratación del SES ve el último concurso de ambulancias "más transparente" y sin "juicio de valor"

El jefe de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias y técnico del departamento de contratación del SES, Julián Pérez, ha considerado que el último concurso de servicio de ambulancias aplicado en la región es "más transparente" que el anterior, ya que en el mismo "todo es medible y pesable" y "no hay" en su seno "juicio de valor" que pueda crear "incertidumbre".

Tras apuntar que el citado concurso "está basado en una normativa nueva" y que entiende que, por lo tanto, con ello "el legislador ha mejorado aquello que estaba antes", ha defendido que aquél es "más transparente, o por lo menos eso se pretende" que el anteriormente en vigor.

Al mismo tiempo, --a preguntas del diputado del PSOE Jorge Amado-- durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación en la Asamblea sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura, ha destacado que el citado último concurso de ambulancias recoge cláusulas sociales que el anterior "no" incluía.

Por otra parte, el técnico --en este caso a preguntas del diputado del PP José María Saponi-- ha opinado también a título "personal" que el último concurso de ambulancias sustanciado en la región "no es una subasta", y ha recordado que con éste han sido 17 millones de euros el ahorro experimentado para las arcas públicas sobre el anterior concurso en la materia aplicado en Extremadura.

Tras subrayar también que su relación "siempre ha sido cordial" con el Consorcio de Ambulancias, al igual que --ha dicho también a preguntas del PP-- con cualquier empresa relacionada con expedientes administrativos en los que él ha intervenido, Pérez ha considerado que el citado consorcio "desde luego no" ha obstaculizado "en la parte administrativa" la labor del último concurso de ambulancias en la región. "Que yo conozca de la parte administrativa, no", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha indicado que él "no" percibió errores en los pliegos del último concurso de ambulancias en cuanto a cláusulas sociales; y ha defendido que si los técnicos "creen que no son necesarios no tiene que existir" criterios que dependen de un juicio de valor en el concurso.

De igual manera, Pérez ha subrayado que la empresa adjudicataria del concurso "tiene que cumplir exactamente" lo recogido en los pliegos de condiciones, por ejemplo en cuestiones como los tiempos de respuesta, ha señalado igualmente a preguntas del PP.

Por su parte, en este caso a preguntas del diputado de Podemos Daniel Hierro, el técnico ha subrayado que él es un "mero jefe de negociado" sin responsabilidad en cuanto a lo que se traslada o no en el expediente del concurso en temas como por ejemplo las cláusulas sociales, y ha añadido que han sido técnicos de otros departamentos los que han elaborado cuestiones como, por ejemplo, la memoria económica de los pliegos.

Finalmente, el diputado Daniel Hierro ha señalado que su grupo volverá a solicitar comparecencias en la comisión de investigación de algunas personas que ya han comparecido en la misma (sin aclarar sus nombres), para tratar de aclarar quién ha sido el responsable de los pliegos del concurso en cuestión.