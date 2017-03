Telefónica se incorpora a 'Repensar Extremadura' para debatir sobre su futuro

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, han suscrito hoy un acuerdo por el que la compañía se incorpora como socio al proyecto Repensar Extremadura, que pretende abrir un debate sobre el presente y el futuro de la región.

En el transcurso del acto, que ha tenido lugar este lunes en Mérida, el presidente de la Junta de Extremadura ha señalado que Telefónica se suma así a Google, Ocisa, Santander y la Universidad de Extremadura en el consejo asesor del proyecto.

Fernández Vara ha manifestado que el proyecto, cuya idea surgió hace ahora un año y medio, no consiste en "hacer una ley ni un plan concreto sino una suma de cosas que pretenden reflexionar sobre nuestros problemas, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro".

El jefe del Ejecutivo regional ha justificado esta iniciativa en que se vive en una realidad completamente nueva que debe hacer pensar que "una gran parte de las recetas que servían para llegar hasta donde estamos ya no nos sirven para avanzar por nuevos caminos".

En este sentido, ha dicho que el objetivo es transmitir la idea de que "repensar Extremadura es repensarla sin saber lo que va a salir de ahí, no es un proyecto definido que conduzca a una meta final conocida", ya que "yo no sé a cien por cien lo que hay que hacer, pero sí lo que no hay que hacer".

Para ello, Telefónica pondrá a disposición del proyecto una herramienta tecnológica de fácil funcionamiento que permita recoger, analizar y enviar propuestas a los ciudadanos y entidades de dentro y fuera de la región de Extremadura.

Además, la compañía se compromete a elaborar una propuesta integral de economía digital 4.0 para la comunidad autónoma que se incorporará al documento definitivo que "salga de los trabajos en que consiste ese repensar Extremadura".

Por su parte, el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, ha asegurado que esa herramienta de participación ciudadana estará disponible a finales de este mes de marzo y ha mostrado su satisfacción por la participación de la compañía en este proyecto como "socio digital".

Tras destacar el liderazgo de la compañía en materia tecnológica, Gilpérez ha puesto de relieve que Extremadura es pionera en todo lo que estamos desarrollando", con inversiones que superan los 150 millones de euros en el periodo 2012-16, y una media de inversión al año de unos 40 millones de euros.

Entre otros datos, ha subrayado que en Extremadura hay 24 poblaciones que tienen acceso a la fibra óptica, lo que se traduce en unos 300.000 hogares que pueden disfrutar de esa tecnología.

Asimismo, Extremadura tiene todos sus hospitales conectados con accesos de fibra óptica a 10 Gbps y además es la primera comunidad con un anillo hospitalario redundado en fibra óptica en cada hospital.

En cuanto a los centros de enseñanza, ha dicho que el 96 por ciento de los institutos de Secundaria tiene acceso a la fibra óptica, así como un 72 por ciento de los colegios públicos y, en materia de creación de empleo, ha cifrado en 500 el número de puestos de trabajo de Telefónica en Extremadura, la mitad de ellos directos y la otra mitad a través otras empresas.

Por último, Gilpérez anunció que este mes Movistar Plus incorporará Canal Extremadura Televisión a su plataforma.