El título de ESO no va a septiembre

Un Whatsapp del secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha avivado la polémica sobre la medida del Estado que permite a los alumnos con dos suspensos obtener el título de la ESO. Ese Whatsapp llegó hace diez días a un móvil de la Consejería de Educación y venía a darle un tirón de orejas a la administración extremeña por permitir que los institutos de la región den el graduado en Secundaria sin necesidad de someter al alumnado a los exámenes de recuperación de septiembre. Y eso afecta a uno de cada cuatro alumnos extremeños. En el curso 2014-15, el 27,5% de los estudiantes de 4º de ESO promocionó de curso en la región sin tener aprobado todo el curso, la cifra más elevada del país.

El mismo reproche que Extremadura también se lo han llevado otras cuatro comunidades: Andalucía, Baleares, Aragón y Canarias. Porque estas cinco han concedido en junio el título de ESO a todos los alumnos que al finalizar el 4º curso tenían dos materias suspensas, siempre que estas no fueran Lengua y Matemáticas simultáneamente. El mensaje de Marcial Marín advertía de que esta situación tendrá «graves consecuencias» para estos alumnos, ya que si tienen una nota media inferior al 5,5 en 4º de ESO no podrán optar a recibir una beca el próximo curso. «Desde el Ministerio queremos trasladaros que no compartimos esta decisión, sin precedentes en tu comunidad, ya que no cumple con el espíritu y los fines perseguidos por la normativa vigente», espetaba el mensaje.

Diez días después de recibir aquel Whatsapp, la Consejería de Educación responde. Lo ha hecho a través de un correo electrónico y también por carta. Entre sus argumentos, señala que la norma del Estado que permite obtener el título de ESO con un máximo de dos asignaturas suspensas «no especifica en ningún sitio que esto se tenga que llevar a cabo tras la convocatoria extraordinaria de recuperación de septiembre, ni pone restricciones a la decisión del equipo docente». Insisten en que el real decreto (562/2017 del 2 de junio) «tampoco determina que el alumnado con asignaturas suspensas, pero que satisface los requisitos de titulación, esté obligado a presentarse a las pruebas extraordinarias. De haberlo considerado prescriptivo, lo hubiera especificado en el real decreto, entendemos».

La consejería, además, niega que haya enviado una instrucción a los centros como aseguraba el ministerio. «Lo que se ha enviado a los institutos es un correo electrónico respondiendo a las dudas planteadas por muchos de ellos ante cómo aplicar el real decreto». Pero es que además, desde la administración extremeña también reprenden al ministerio por «filtrar una misiva y no abordar el debate educativo en los órganos correspondientes» y además por restringir el acceso a las becas. «Sorprende el presunto efecto negativo que esta decisión pudiera tener sobre las becas cuando ha sido el propio ministerio el que ha elevado la nota mínima al 5,5 puntos para poder optar a becas», señala. Desde la región, por el contrario, creen que hay más ventajas que inconvenientes en dar el título de ESO con suspensos ya en junio: «facilita el acceso del alumnado a estudios de FP que tienen una alta demanda».

Todos estos argumentos ya han llegado al secretario de Estado de Educación, que ha emplazado a la consejera a «agendar una reunión para aclarar malos entendidos».