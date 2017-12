Tranquilidad en las tropas extremeñas destacadas en el Líbano ante el conflicto en Jerusalén

El general jefe de la brigada Extremadura XI, Francisco José Dacoba, ha manifestado sobre el nuevo conflicto derivado por el reconocimiento del presidente de EEUU de Jerusalén como capital de Israel, que «la situación en toda la región, no solo en el Líbano, está muy interrelacionada, evidentemente este escenario que menciona no deja de ser un elemento de preocupación, pero también es cierto que la misión nuestra se concreta en la zona norte, en la Blue line, que está al norte de Israel y al sur de Líbano. Que haya más inestabilidad al sur, deriva el foco de tensión a esa zona».

No obstante, ha añadido que «las fuerzas están preparadas para todo tipo de contingencias. Estarán preparados y reaccionarán oportunamente. Espero no que haya mayores complicaciones, porque tanto en Líbano como en Israel están acostumbrados a vivir en esta permanente tensión y están muy acostumbrados a gestionarla de la mejor manera posible. Yo no espero mayores complicaciones».

Dacoba ha hecho estas manifestaciones tras el acto de celebración de la patrona de Infantería, la Inmaculada, en la Base General Menacho, en Bótoa, Badajoz, y en cuya alusión recordó a las tropas extremeñas que forman parte de los contingentes del Ejército de Tierra española en Letonia y Líbano, con cuyos jefes habló ayer y dijo que también celebraron la festividad, y que “están bien”.