El tren extremeño sufre una veintena de incidencias durante el puente

La Junta de Extremadura solicita una reunión con el presidente de Renfe, Juan Alfaro, tras las "averías, retrasos y cancelaciones", una veintena, experimentados por los trenes en la región durante este puente de diciembre, además de para abordar el convenio que mantiene la región en relación a la Obligación de Servicio Público (OSP).

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha insistido en la necesidad de renegociar con Renfe el convenio de la OSP, ya que, "mientras las deficiencias, retrasos y las no salidas de los trenes sigan siendo así, esta región no va a pagar 4 millones de euros", además de exigir la renovación del material rodante, ya que "no vale solo con un Talgo".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, García Bernal ha informado de que en esa reunión se ha reiterado la "preocupación" por el "lamentable estado" en el que se encuentran los trenes que circulan por Extremadura, además de considerar "sencillamente impresentable" el parte de "averías, retrasos y cancelaciones" en este último puente de diciembre, y que parecía más "un parte de guerra" con una "veintena de incidencias".

"Vergüenza la imagen que Renfe transmite de esta región por el material rodante que tiene instalado", ha criticado García Bernal, quien ha recalcado que es algo que el Ejecutivo regional no consentirá.

"El 18 de noviembre no es el final de nada; es el inicio de la recuperación de la dignidad de esta región en lo que tiene que ver con el transporte ferroviario", ha insistido la consejera en relación a la fecha de manifestación en Madrid por un tren digno.

En esta línea, García Bernal, que ha estado acompañada por la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha recalcado que "no vale solo que estar quejándose, que también" sino que cada que vez que ocurra alguna incidencia como las registradas la semana pasada la Junta saldrá a "denunciar lo que está pasando en esta región".

"No nos vamos a poner de perfil nunca, porque aquí está en juego el futuro de una región, el futuro del empleo, el futuro del turismo, el futuro de la inversión de muchas empresas", ha aseverado.

Asimismo, ha incidido en que los hechos registrados en este último puente ponen de manifiesto que los miembros del Pacto Social y Político por el Ferrocarril deben estar "vigilantes", además asegurar que no se va a dejar pasar "ni una avería, ni un retraso sin denunciarlo públicamente".