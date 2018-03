El tren Talgo Madrid-Badajoz registra su tercera demora en tres días

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Para reírse más RENFE -ADIF ,de los extremeños en Talgo no para en Plasencia.Lo justifican para evitar retrasos.Ya ven sin Parar en Plasencia ,continúan los retrasos . La solución del fondo de saco de Plasencia pasa por una variante o un By-pass. No lo que dice o acuerda el alcalde de Plasencia con RENFE ,poner una conexión con tren entre Plasencia - Monfrague. Así nunca solucionamos el problema. El Alcalde de Merida con toda su ciudadanos defendió ante RENFE ; ,variante o By-pass , pero los trenes paran todos en su Ciudad. Esto si es defender los intereses de se Ciudad y no lo que ha hecho el Alcalde de Plasencia.