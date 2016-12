Tres extremeños se encuentran en estado grave por gripe, pero no peligran sus vidas

La directora general de Salud Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Guijarro, ha informado hoy de que entre los 124 casos de gripe detectados en la comunidad autónoma hay tres personas que presentan un estado de gravedad aunque ninguna de ellas se halla en una situación de peligro de muerte.

Así lo ha dicho en Badajoz, durante la presentación oficial en Badajoz del programa "Riesgos 0. Juega tus cartas", cuyo objetivo es prevenir el consumo de drogas y alcohol entre jóvenes.

Guijarro ha explicado que ahora se está en una fase epidémica de ascenso y que, al margen de los tres casos graves, las otras 121 personas están en un estado leve.

De los tres pacientes que han presentado un estado de mayor gravedad, ha subrayado que ninguno estaba vacunado, que no han estado en peligro de muerte y que únicamente uno ha estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario.

Ha afirmado Guijarro que uno de los casos no ha presentado factores de riesgo asociados a la gripe y que los otros dos sí han tenido factores de esos riesgos, además de informar que han estado en las áreas de salud de las ciudades de Cáceres y de Badajoz.

En el conjunto del país la onda epidémica de la gripe se ha intensificado y ha iniciado la fase de ascenso, con una tasa de incidencia de 91,31 por 100.000 habitantes y una circulación mayoritaria del virus A.

El Sistema de Vigilancia de la Gripe en España ha detectado en la semana del 19 al 25 de diciembre un nivel bajo de actividad gripal en la mayoría del territorio vigilado, con ciertas zonas de incremento de incidencia principalmente en Asturias, Canarias y Ceuta, pero también en zonas de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura País Vasco y suroeste de Andalucía.

Hepatitis C en Cáceres

Por otro lado, sobre los pacientes ingresados en la Unidad de Hemodiálisis del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres que fueron contagiados por la hepatitis C, Guijarro ha señalado que fue un problema interno del hospital y no exterior, por lo que no han vuelto a tener otro caso nuevo.

En este sentido, ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad a los pacientes que están dentro del hospital ya que se han tomado todas las medidas necesarias para que no haya ningún caso más, entre ellas separar a los pacientes infectados y valorar los posibles puntos críticos para, así, evitar riesgos.

Por último, ha hecho hincapié en que los pacientes que tengan que ir a este hospital cacereños que "estén tranquilos porque estamos dando los mejores tratamientos que se dan en este país y no podemos dar inseguridad a la hora de acudir al centro médico".