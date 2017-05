El TSJEx ordena a la Junta aumentar las horas de Religión en ESO y Bachillerato

La asignatura de Religión debe tener más horas en Secundaria y Bachillerato desde el próximo curso. Es la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitida a través de un auto en el que obliga a la Junta de Extremadura a aplicar la sentencia a favor de las tres diócesis extremeñas publicada por el tribunal extremeño el pasado enero.

En esa sentencia que ahora manda ejecutar de forma provisional previa solicitud de las tres diócesis extremeñas, el TSJEx ordena a la Consejería de Educación retirar el decreto de currículo de la ESO y Bachillerato aprobado el pasado mes de julio en el punto que establece una reducción del horario de las clases de Religión. En concreto, la entrada en vigor del nuevo currículo sujeto a la LOMCE el pasado septiembre ha supuesto que la Religión, como materia específica de libre elección, tenga una hora menos (pasa de dos a una) a la semana en la ESO y en 1º de Bachillerato (en el que además la materia se vincula a cursar también Ética y Ciudadanía) y no se oferte en 2º de Bachillerato.

Estos cambios son los que, según el TSJEx, debe revertir la consejería ahora. Le pide a la administración que ejecute dicha sentencia (aunque hay otras dos más en los mismos términos de las asociaciones de docentes de Religión y de padres) de forma provisional mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación que la Junta interpuso contra ese fallo y que todavía no está admitido a trámite.

para el próximo curso / «El Supremo puede tardar años en pronunciarse y mientras debe ejecutar la sentencia cuanto antes», explica el abogado de las diócesis, Francisco Lamoneda. El letrado urge a hacerlo de forma inmediata pero con vistas al próximo curso 2017-2018, ya que el proceso de matriculación en los institutos comenzará próximamente y los alumnos, según dice la sentencia, pueden cursar más horas de Religión. «Es una época importante», apunta.

Sin embargo, la Consejería de Educación no piensa de momento darle más carga horaria a esta materia ni volver al curriculo anterior. Ayer, tras conocerse la última decisión judicial, aseguró que la Abogacía de la Junta va a interponer ante el TSJEx un recurso de reposición contra este auto (tiene cinco días para hacerlo).

EFECTOS EN LAS TRONCALES / Argumenta que volver al currículo anterior «supondría un perjuicio para las asignaturas troncales que, recordemos, gracias al nuevo currículo de ESO y Bachillerato han visto aumentada su carga horaria desde el presente curso», señalan desde la consejería. Pero además, también supondría «suprimir los programas educativos de refuerzo y mejora que se han puesto en marcha este curso en la región, como el Programa de Refuerzo para Alumnos de Grupos Específicos (Prage) destinado al alumnado de 4º de ESO que presenta mayores dificultades».

De esta forma, la consejería sigue defendiendo que el decreto actual es completamente legal, se atiene «perfectamente» a la normativa vigente y «respeta los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede en cuanto al reparto horario para la asignatura de Religión». Recuerda que el anterior currículo no establecía que Religión se impartiera en 2º de Bachillerato. «Esta materia tampoco se cursaba en el extinto COU». Por todo ello, asegura que respeta la decisión judicial, confía en que la Justicia le dé finalmente la razón y determine la legalidad del decreto de currículo cuestionado.

Sin embargo, para el TSJEx esos inconvenientes de los que habla la consejería no son tales. «No se acredita la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación que impidan acceder a acordar dicha ejecución provisional». Por eso no estima ninguno de los argumentos aportados por la Junta para evitar la ejecución del fallo. En concreto, reconoce que el aumento de la carga horaria de Religión conlleva una alteración de las cargas horarias de otras asignaturas similares «pero no conlleva un importante aumento de costes ni afectación presupuestaria». Por este motivo no impone la fianza de 60.000 euros que pedía la consejería para hacer frente a los perjuicios por un posible incremento del gasto.

El juez cree incluso que resultan afectados en mayor medida aquellos alumnos y sus padres que ven reducido el horario de Religión ya que «perderían la oportunidad de recibir la enseñanza en los términos de la sentencia y ello sí que no puede ser reparado ni compensado» y además, «se ven obligados bien a cursar otra asignatura de manera obligatoria, bien a aumentar el número de asignaturas a cursar», recoge el auto.

«RAZONADO» / Añade que tampoco hay perjuicios en 2º de Bachillerato ni se puede estimar un daño económico por los cambios. «Lo cierto es que se trata simplemente de una distribución horaria de una u otra manera (...) Si se reduce una hora en una asignatura y se aumenta en otra, al final, los costes no tienen porqué variar sensiblemente hasta el extremo de considerar irreparable el prejuicio», dice el auto. Especifica que la ejecución provisional se adoptará para el nuevo curso escolar, evitando así que el cambio afecte ya a este curso proximo a finalizar. Lamoneda considera que el auto está suficientemente razonado y duda de que el recurso de reposición contra el mismo prospere.