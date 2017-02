El TSJEx vuelve a fallar contra la Junta sobre la reducción de horas de Religión

¿Cuando va a entender una parte de la izquierda, que en democracia no se gobierna contra el otro, sino que hay que establecer las normas adecuadas para que todos podamos convivir, tengamos la ideologia que tengamos? La Constitucion es lo suficiente explicita en este sentido. No señor no se pueden soltar medias verdades, cursar la materia de Religion es opcional, y uno puede cursarla o puede optar por la otra materia, que en este momente no se cual es.