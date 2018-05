Turismo saca del mercado siete de cada 10 alojamientos ilegales en Extremadura

Estoy seguro que esos 610 alojamientos "alegales", que no ilegales, podrían legalizarse sin problema si se permitiese el ejercicio de la actividad en viviendas particulares, y con esa legalización podrían ser controlados sin ningún problema. La cuestión es que mientras la Junta no contemple esta nueva figura de alojamiento turístico como son los alojamientos vacacionales, o en viviendas particulares, obligan a la clandestinidad a la mayoría de estos, con la diferencia de que ahora no se anuncian, lo que causa mas descontrol. Mientras, quienes quieren dedicar una vivienda particular para esta actividad, no pueden hacerlo porque no consiguen la correspondiente licencia municipal, ni cumplen con el reglamento de seguridad industrial, ni nada de nada, porque para ejercerla pasa obligatoriamente por convertirse en local de pública concurrencia, o lo que es lo mismo, un establecimiento público, con todas las de la Ley. Pero parece ser que a la Junta esto no le preocupa, prefiere seguir avocando a los propietarios a la clandestinidad, que ejerzan una actividad en un formato sin regular, al contrario de la mayoría de CCAA que ya lo han hecho y centrándose en perseguir y perseguir; pero conseguirán que se dejen de anunciar, pero no que se dejen de alquilar, solo que a su libre albedrío y sin control alguno. Y todo esto seguirá a peor!