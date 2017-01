UCE critica el decreto sobre las cláusulas suelo del Gobierno

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) consideró ayer que el Real Decreto Ley que afecta a las cláusulas suelo «es un decreto a medida de las entidades financieras y no de los consumidores», y recomendó a estos últimos «asesorarse y no ir como alma cándida». De esta forma, el director de la UCE, Javier Rubio, señaló en una rueda de prensa celebrada en Mérida que es un procedimiento donde el «ciudadano puede ir voluntariamente, pero si no va y no presenta una demanda judicial, no se le va a condenar al banco a costas». Por esto motivo, Rubio aseguró que «es voluntario pero casi obligatorio» para el consumidor, y expresó que «no es imparcial, porque la entidad bancaria puede hacer la oferta que quiera al ciudadano y deja mucho margen a los bancos en todos los conceptos», recoge Europa Press.

Por otro lado, el líder de la UCE apuntó que «no entienden que sea un proceso rápido, porque dicho Real Decreto Ley dice que los bancos tienen que crear un procedimiento en el plazo de un mes y tienen tres para contestarles al consumidor».

En otro punto, Rubio también informó que «lo primero que les pide el juez es un cuadro de amortización, pero al consumidor el banco le puede presentar cualquier cuadro de amortización», y desaconsejó utilizar «algunas calculadoras de amortizaciones que hay en la red».

Finalmente, el director de la UCE informó de que «tienen tres sentencias del Juzgado Número 3 de Mérida, donde de oficio ha devuelto a los socios la cantidad desde el inicio de sus hipotecas», y reiteró que «no les ha gustado nada esta medida, ni a la UCE ni a otras organizaciones de consumidores».

PRECIO DE LA LUZ / Por otra parte, Rubio indicó que si «el gobierno no da con el sistema para fijar los precio o la liberalización del sistema eléctrico se hizo muy mal», ante la subida de los precios de estos últimos meses. En esta línea, el director de la UCE apuntó que el Gobierno de España «ha dejado a tres o cuatro operadoras que son dueñas de las centrales nucleares, y tienen serios problemas para pararlos», y destacó que España es el «tercer país de la UE más caro en pagar la electricidad».