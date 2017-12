La UEx pide a la Junta que paralice los dos proyectos de universidades privadas

La Universidad de Extremadura (UEx) rechaza la implantación de los dos campus privados en proyecto en la comunidad: la Universidad Internacional Augusta Emérita y la Universidad Abierta de Europa Extremadura. Es la primera vez que se manifiesta públicamente en contra de ambas iniciativas desde que en 2016 se presentaron en la Consejería de Educación y asegura que no lo hace porque sean iniciativas privadas, sino porque «no cumplen los requisitos mínimos de calidad».

Tras examinar los anteproyectos de ley elaborados con la documentación aportada por las entidades que están impulsando cada campus (Proactiva On line Educación Superior SL y Escuela Europea de Estudios de Posgrado SA respectivamente), el Consejo de Gobierno de la UEx aprobó ayer, por unanimidad, un manifiesto en el que advierte de las «deficiencias» de ambas iniciativas y pide a la Junta paralizar los trámites y frenar su implantación. Su postura será remitida a la Consejería de Educación y al presidente Guillermo Fernández Vara.

El documento aprobado ayer recoge que estas universidades privadas en proyecto incumplen dos decretos básicos, uno estatal y otro regional, referentes al profesorado, las infraestructuras y las normas comunes que deben tener las enseñanzas superiores en la comunidad.

En concreto, la UEx asegura que en la documentación examinada aparecen informes preceptivos «desfavorables» de la Conferencia General de Política Universitaria –un órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria– que cuestionan tanto la cantidad y calidad del profesorado como las infraestructuras de los dos proyectos. Destaca que según esos informes, ambas universidades contravienen el Real Decreto 420/2015 porque el número de profesores que contemplan «es mínimo» y tiene carencias. «La conferencia en actas distintas señala que prácticamente la mayoría de los docentes que se especifican son del campo de la economía y de la empresa, sin hacer referencia a otras áreas de conocimiento». Además, el real decreto determina que al menos el 50% de los profesores de grado y el 70% de máster deben ser doctores, «y esto tampoco lo respetan». Y además se pone en cuestión la calidad de estos docentes, precisan, tanto por sus currículos como por la «limitada» experiencia universitaria.

En cuanto a las infraestructuras, desde la UEx apuntan que la Conferencia General de Política Universitaria también plantea dudas, ya que en los proyectos se explica que cuentan con un alquiler en el Edificio Siglo XXI, en Badajoz, «sin especificar más y teniendo en cuenta que algunas de las titulaciones que quieren ofertar necesitarían de laboratorios y otras instalaciones». El director de Comunicación de UEx, Agustín Vivas, destaca que se limitan a «reseñar» lo que dice la Conferencia General de Política Universitaria, «con la que estamos de acuerdo».

DECRETO REGIONAL / Pero además de inclumplirse esta normativa nacional, desde la institución extremeña apuntan que estos dos proyectos de campus privados tampoco respetan el decreto regional 157/2016, por el que se regula la autorización de implantación, modificación, supresión de enseñanzas universitarias oficiales y renovación de su acreditación. Indica que, entre otras cosas, se produce una duplicidad de titulaciones, ya que en ambos casos se proyectan grados y másteres que ya existen en la UEx. Por ejemplo, plantean impartir ADE, Derecho, Educación Primaria o Psicología, que ya ofertan en la universidad pública extremeña. Y ocurre lo mismo con algunos másteres.

«Tras analizar toda la documentación, nosotros lo único que hacemos es fijar nuestra posición y reseñar que se incumplen dos decretos básicos por lo que no se dan las mínimas condiciones de calidad que merece la sociedad extremeña. Y no se puede engañar a la gente, una universidad no es un negocio», apunta Vivas. Así, «entendemos que no se debe posibilitar una universidad que se encuentre sustentada, independientemente de si es privada o no, en debilidades tan manifiestas como el profesorado o las infraestructuras, elementos básicos de una enseñanza universitaria de calidad». Por todo ello, la insitución extremeña propone a la Junta que detenga la tramitación de los anteproyectos de ley. Desde la UEx insisten en que no tienen nada en contra de las universidades privadas: «si viene un proyecto privado de calidad, bienvenido sea».

En la actualidad, la decisión sobre estas dos universidades privadas está en la recta final. Los anteproyectos de ley de creación de ambas universidades están pendientes de llegar al Consejo de Gobierno de la Junta, que si da el visto bueno, posteriormente tendrán que someterse a votación en la Asamblea de Extremadura.