UGT y CCOO reclaman a la patronal extremeña que se desbloquee la negociación colectiva

Decenas de cuadros sindicales se concentraron durante una hora, entre las 11.00 y las 12.00, ante la sede de la Confederación regional de Empresarios de Extremadura (Creex) para reclamar a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva, que en Extremadura afecta 20 convenios sectoriales con 90.000 trabajadores y 98 de empresas, con otros 9.000, explicaron Patrocinio Sánchez y Julián Carretero, secretarios generales de UGT y CCOO, respectivamente, centrales convocantes de las concentraciones, en una campaña por la mejora de las condiciones laborales y salariales.

UGT y CCOO reclaman a las organización empresarial extremeña que pidan a la CEOE que desbloque la negociación colectiva, actualmente empantanada, después de concluir el convenio anterior, y con la reivindicación de una subida salarial entre el 1,8% y el 3%, “porque somos conscientes de que no todas las empresas están en la misma situación”, señaló Sánchez.

Carretero asegura que “2017 es un año importante porque tenemos que conseguir negociar los convenios colectivos, abrir la fase de negociación a nivel nacional para fijar el marco nacional en que llegar a acuerdos”.

Insiste el secretario de CCOO en la necesidad de terminar con la “idea de que los bajos salarios y bajos costes laborales crean empleo; lo cierto es que no solo no se genera más empleo sino que, por el contrario, se destruye, no se genera economía ni demanda. Y la prueba de ello es Extremadura, donde tenemos los costes laborales y salarios más bajos de España y la tasa de paro más alta”.

Los sindicatos hacen un llamamiento a la patronal para que “se dé cuenta de que deben aprovechar la negociación colectiva para acabar con el dumping y las la competencia desleal”.

Por otro lado, Julián Carretero hizo referencia a que “hoy es el Día Internacional por la Igualdad, por lo que tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con la brecha salarial y laboral, que en Extremadura es del 17%. Por eso hay que hacer una llamada a las empresas para salir del siglo XIX y entrar en el XXI, junto con la Junta y los sindicatos, para conseguir la plena igualdad”.