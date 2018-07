UGT lamenta que queden plazas sin ocupar tras las primeras oposiciones

El sindicato FeSP-UGT lamentó ayer que tras finalizar la primera fase de las oposiciones docentes y antes de acabar el proceso, ya han quedado «plazas desiertas en muchas especialidades» y advirtió de que todavía pueden quedar incluso más «si no se cubren aquellas reservadas a Acceso 3 y 4».

Según los datos aportados por el sindicato, en Secundaria el mayor número de plazas desiertas se da en Física y Química, con 11; mientras que en Formación Profesional es en Servicios de Restauración, con 15 plazas sin ocupar.

Para UGT, la causa de esta «terrible noticia» ha sido «la falta de tiempo en la prueba práctica (Parte 1A)», lo que «no ha permitido a los opositores demostrar todos sus conocimientos».

Un hecho que, a su juicio, es «todavía más doloroso» después de saber «que se podía haber solicitado ampliación de tiempo y no se hizo, obligando a los opositores a una misión casi imposible». Aseguró que algunos aspirantes, a pesar de tener la nota media aprobada entre las dos primeras pruebas, no superan la primera fase porque no han obtenido el mínimo del 25 % del valor de la prueba práctica (Parte 1A).

El sindicato considera que la administración «debería haber velado» para garantizar que se cumpliera el proceso de oposición «con todas las garantías», incluida la del «tiempo suficiente para realizar la totalidad de los ejercicios».

En este sentido, recordó que ya aportó soluciones en las mesas de negociación, como la ampliación del tiempo de la prueba práctica por encima de las dos horas o cambiar el día de la prueba práctica a otro para que no coincida con la prueba teórica. Además, propuso que los propios tribunales hicieran una simulación del examen a tiempo real para constatar que el tiempo ofertado (dos horas) se ajustaba al necesario para completar la totalidad de los ejercicios.

Por otro lado, mostró su «apoyo» a los opositores, que «con tanto tiempo y esfuerzo» han preparado estas oposiciones; y reclamó a la Junta que en futuros procesos garantice que las pruebas se ajusten al tiempo necesario y tome nota de los «errores advertidos y repetidos, no permitiendo que vuelvan a suceder».