La unidad de la Guardia Civil para la Central de Almaraz operará en julio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Algo no me cuadra, según pone la noticia esta unidad tendrá 70 efectivos y trabajaran en dos turnos de 35 agentes por turno, que van a poner robot vestidos de guardias civiles. Según la noticia tendrán que trabajar a 12 horas los 365 días del año, sin días de descanso ni vacaciones ni nada. Alguien del periódico no se a enterado bien o la nota de prensa que han recibido estaba mal.