Vamos a repensar Extremadura

Abrir un debate público sobre el presente y el futuro de la región. Este es el objetivo de ‘Repensar Extremadura’, el proyecto que diera a conocer en 2015 el presidente del gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, en su discurso institucional para conmemorar el día de la comunidad y al que ahora se incorpora Teléfonica como socio. El líder socialista ya lo dejó claro en su día asegurando que era necesario poner en marcha «un amplio proceso participativo de abajo a arriba para repensar Extremadura» basado en la colaboración, la cooperación y la participación ciudadana.

El jefe del ejecutivo regional y el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, suscribieron ayer el acuerdo por el que esta compañía se incorpora al consejo asesor del proyecto, en el que hasta la fecha estaban Google, Ocisa, Santander y la Universidad de Extremadura. Además de formar parte del consejo asesor, Gilpérez anunció en rueda de prensa que Telefónica pondrá a disposición de la comunidad una herramienta tecnológica, que estará en funcionamiento a finales de marzo, y que será de «fácil funcionamiento» con el fin de «recoger, analizar y enviar propuestas a los ciudadanos y entidades de dentro y fuera de la región».

En virtud del acuerdo, la empresa de telecomunicaciones está elaborando para la región una propuesta integral de Economía Digital 4.0 que se incorporará al documento que surja de los trabajos del proyecto. En esta línea, Gilpérez indicó que se trata de un proyecto relacionado con la «inteligencia colectiva» basado en el conocimiento, ya que será de carácter «participativo», así como «colaborativo» entre los sectores público y privado. Asimismo, avanzó que en este mes se incorporará a la plataforma de vídeo de Movistar + el canal autonómico de Extremadura, una medida que agradeció Vara.

UNA REALIDAD NUEVA

El presidente regional manifestó que vivimos en una realidad «completamente nueva que nos debe hacer pensar que una gran parte de las recetas que servían para llegar hasta donde estamos ya no nos sirven para avanzar por nuevos caminos». De esta forma, matizó que ‘Repensar Extremadura’ no busca «hacer una ley ni un plan concreto», sino más bien «una suma de cosas que pretenden reflexionar sobre nuestros problemas, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro».

«Repensar Extremadura es repensarla sin saber lo que va a salir de ahí, no es un proyecto definido que conduzca a una meta final conocida», subrayó Vara, quien reconoció que no sabe «al cien por cien lo que hay que hacer, pero sí lo que no hay que hacer». En esta línea, y tras destacar que Extremadura «es una parte muy importante» de España, el socialista defendió que empresas como Telefónica deben ser «protagonistas» en el presente y en el futuro de la región, al tiempo que destacó la «relación fluida» que mantiene la entidad con la comunidad. Por ello, resaltó que los «compromisos» de implantación de fibra óptica en la región «se han ido cumpliendo».

MÁS cobertura

Telefónica realizará una inversión de 500.000 euros para actuaciones de mejora en zonas de turismo rural, centradas especialmente en las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes. En concreto, se aumentará la velocidad de las líneas fijas de los establecimientos turísticos en Acebo, Santibáñez el Alto, Casar de Palomero y Caminomorisco, migrando las líneas ADSL a la tecnología VDSL, que proporciona acceso a internet de hasta 20 Mbps.

Por otra parte, se mejorará la cobertura de telefonía móvil 3G en Cabezo, Horcajo y Pinofranqueado, y se implementará cobertura 4G en Trevejo, Villamiel, Robledillo de Gata, Erías y La Codosera. La compañía ya ha comenzado a ejecutar estos trabajos de mejora y prevé su finalización en unos cinco meses.