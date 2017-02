Vara abre en Facebook un debate sobre el impuesto de sucesiones

«Someto a vuestra consideración el llamado impuesto de sucesiones que es diferente en cada comunidad. ¿Creéis que debe armonizarse desde el punto de vista fiscal y que los bienes pagaran lo mismo en cada uno de los territorios? ¿Habéis conocido alguna experiencia en la que creáis que pueda tratarse de un impuesto que tenga una tributación excesiva?». Esta es la última entrada que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, escribió ayer en su perfil de Facebook. Abre de esta forma un debate público en las redes sociales sobre el impuesto que grava las herencias y que ha originado una corriente, a la que se suma la región, en defensa de la armonización fiscal en el país.

En un vídeo que acompaña a esa entrada, el presidente asegura que en los últimos días ha recibido varias comunicaciones de familias extremeñas relativas a este tributo y quiere conocer qué opinan los extremeños al respecto «porque realmente me preocupa». Señala que hay familias en situaciones de dificultad que tienen que vender para poder pagar el impuesto, «lo cual es un poco ridículo».

Fernández Vara explica que este tributo en Extremadura está muy bonificado cuando la herencia pasa de padres a hijos pero no es el caso de si heredan otros parientes como sobrinos o hermanos. Este diario analizó en una información publicada el pasado domingo, la situación actual del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se abona en Extremadura por las herencias.

Según los datos facilitados por Hacienda, en la región se detectaron más de 12.000 herencias sin tributar en cuatro años, a pesar de que es un impuesto obligatorio y de que si no se abona en los seis primeros meses tras un fallecimiento los herederos no pueden beneficiarse de las reducciones y bonificaciones que se aplican en la comunidad. Estas suponen en la práctica que el 90% de las herencias no tributan siempre que no superen los 175.000 euros, el legatario no tenga un capital previo elevado y sea un familiar en la línea de sucesión ascendiente o descendiente. En el caso contrario, hay pocas reducciones. Sin embargo, en Madrid la bonificación alcanza el 99 y 100% en todos los casos.