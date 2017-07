Vara conforma una ejecutiva renovada que recibe el respaldo del 77% del PSOE

Una nueva etapa con las miras puestas en la militancia. Así se plantea su proyecto de partido para los próximos cuatro años el secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, tras presentar una Comisión Ejecutiva Regional ampliamente renovada y paritaria, que fue aprobada ayer de forma mayoritaria con un 77,60% de los votos emitidos por los delegados asistentes al 12º Congreso Regional. En esta nueva ejecutiva compuesta por 57 miembros (30 mujeres y 27 hombres), frente a los 30 de la anterior, destaca la presencia de Enrique Pérez y la ausencia de Eva Pérez, ambos adversarios de Vara en el proceso de primarias de julio. Asimismo, entran Lara Garlito y Marisol Mateos como secretarias de área adjunta a la Secretaría General y de Organización, respectivamente. El nuevo presidente de la ejecutiva socialista es Alejo Salas y la portavocía recae en Juan Antonio González.

El Comité Federal se aprobó con un 68,98% y está formado por Blanca Martín, Francisco Fuentes, Miguel Ángel Gallardo, Estrella Gordillo, Miguel Ángel Morales e Isabel Gil Rosiña. Por su parte, el Comité de Ética Regional, con un respaldo del 80,58%, lo integran María Ascensión Godoy, José María Vivas, Eva Núñez Ramos, Manuel Manchón y Doroteo Sánchez. En esta línea, el Comité Regional recibió un apoyo del 84,30% pero tan solo se eligieron a la mitad de los miembros (126), ya que el resto serán designados por las asambleas locales.

En el discurso de clausura del congreso regional, que se desarrolló durante el fin de semana en la institución ferial de Mérida, Vara aseguró que comienza «una nueva etapa» para el PSOE en la que la militancia pueda participar en la toma de decisiones, pero sin llegar a ser un partido «asambleario». El líder de los socialistas destacó que el 95% de los integrantes de la nueva ejecutiva «no estuvieron nunca» en este órgano, al tiempo que anunció la puesta en marcha de un «ambicioso plan de formación» tanto para los militantes nuevos, como para los cargos orgánicos e institucionales que se desarrollará a través de plataformas online.

«Dependerá mucho de lo que hagamos en cada una de las federaciones que podamos ver a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, algo que Extremadura necesita», manifestó Vara en clave nacional. En esta sentido, y con respecto al desafío independentista, el secretario general abogó por «darle una solución y una respuesta desde el diálogo». Ya desde una visión más regionalista, y referido al debate sobre la financiación autonómica que se abrirá en unos meses, Vara enfatizó que el PSOE estará «al lado de la defensa irrenunciable de los intereses de todos los extremeños, nos voten o no nos voten». Tampoco quiso pasar por alto la problemática del tren extremeño, de ahí que asegurase que su partido no permanecerá inmóvil ante «tamaña injusticia» y se situará «a la cabeza de las reivindicaciones».

GANADORES Y PERDEDORES // La elección de la ejecutiva por parte de Vara, por mucho que recibiera un amplio respaldo de los delegados, no sentó bien a todos. Para Eva Pérez, que pese a no entrar en la Ejecutiva Regional sí lo hace en el Comité Regional, este ha sido un congreso «de ganadores y perdedores», al lamentar que no se hayan incluido a representantes de su proyecto en la nueva ejecutiva. «Guillermo ha incluido en su ejecutiva y en el Comité Federal a personas que le han acompañado en el triunfo y han quedado fuera las personas que han quedado derrotadas», afirmó Pérez a preguntas de los medios. Sobre este asunto, cabe destacar que Pérez obtuvo en torno al 25% en las primarias que se celebraron hace un par de semanas.

Por contra, el otro candidato en la primarias, Enrique Pérez, quien recibió el 9% de los votos, se mostraba satisfecho por la decisión de Vara e indicó que el congreso regional «ha servido para pasar página de una etapa del partido que ha sido muy dura».

Para el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, que con su intervención cerró el congreso regional, «ya es hora» de ir acabando con el proceso interno del partido, que calificó de «largo y a veces demasiado doloroso». Para López, frente a un «PP corrupto y arrogante» que «impone los dogmas neoliberales», el PSOE está llamado a «liderar el nuevo cambio en el país». «Tenemos ideas claras, proyecto y vocación de gobierno», subrayó.