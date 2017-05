Vara: "Los cambios de criterio están en el ADN de Pedro Sánchez"

Sr.Vara usted habla del ADN de D.Pedro Sanchez,menos mal que es de su partido,pero usted no tuvo que rebuscar aceitunas ni uva y la delegada de gobierno menos.No conocen el miedo de no saber que hacer sin dinero. Esta usted obsesionado con la analfabeta politica,que la izquierda no la quiere y a usted tampoco aunque es honrado. Si hubiesen apoyado al compañero Pedro hoy no tenían los de las derechas gobierno.