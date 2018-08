Vara: "Monago se ha pasado el verano acordándose de mí, lo cual agradezco; yo no me he acordado de él"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy que el líder de la oposición, José Antonio Monago, "se ha pasado el verano acordándose de mí, lo cual agradezco; yo no me he acordado nada de él, lo puedo asegurar", ironizó a preguntas de los periodistas tras la celebración del primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de agosto, en relación a las comparecencias públicas de Monago en las que, megáfono en mano, le acusó de no denunciar ahora al Gobierno de Sánchez cuestiones que sí hacía con Rajoy, como la situación del tren en la región o un plan de empleo especial.

Además, respecto a la denuncia de Monago sobre la campaña publicitaria de la comunidad de Madrid en la que aparecen ciudadanos haciéndose pasar por extremeños que residen en Madrid para mostrar su arraigo con esa comunidad, Fernández Vara ha señalado que el presidente de los populares extremeños está "haciendo el ridículo" con esa denuncia. "¿Dónde está el problema? El problema es el ridículo que se hace, es lamentable", ha recalcado.