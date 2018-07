Vara opta por comenzar a negociar la financiación autonómica ya

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que él empezaría la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y hablaría "con cada una de las comunidades autónomas para sondear a ver qué es lo que piensan, como por cierto se ha hecho siempre".

Vara ha defendido "bilateralidad en la negociación y multilateralidad en la decisión" del nuevo sistema, en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de Extremadura por la diputada de Cs, Victoria Domínguez, sobre la decisión del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplazar la renovación de la financiación autonómica.

El también secretario general de los socialistas extremeños ha destacado que él planteaba lo mismo al anterior gobierno que a éste y ha manifestado que "hay que ser prácticos" y "mejorar lo que tenemos", porque no se da el nivel de consenso en el Parlamento español actualmente para sacar un nuevo sistema de financiación que "dure".

Ha hecho hincapié que "todos queremos un nuevo modelo", pero "una cosa es lo que se quiera y otra es lo que se pueda".

Por ello, ha defendido una mejora del sistema hasta que se pueda abordar su reforma y en ese sentido ha considerado esencial estudiar como se le añaden recursos al modelo, "porque la Sanidad en España necesita 6.000 millones de euros solo para empezar, que es el déficit que el actual sistema tiene en conjunto del país".

"Si no somos capaces de sacar el techo de gasto cómo vamos a sacar un nuevo sistema", se ha preguntado Vara, para quien "lo razonable en estos momentos es ir a una reforma del modelo para mejorar lo que tenemos".

En ese sentido, ha propuesto flexibilizar el escenario de déficit y abordar la negociación respecto a la deuda, tanto en plazo de devolución como en intereses.

También ha planteado que "se ponga encima de la mesa el famoso IVA, que se incrementó hace unos años y que se quedó el Gobierno de España con ese incremento del 18 al 21 por ciento".

El presidente extremeño ha considerado, además, que ahora se podría empezar a hablar sobre "para qué queremos financiarnos", qué tipo de sanidad o educación es la que se desea o como se abordará la atención a la dependencia.

Fernández Vara ha insistido en defender que aunque las circunstancias actuales no permitan una reforma del sistema de financiación autonómica, sí se pueden ir abordando todas estas cuestiones, porque lo que él no entendería, ha dicho, es que "nos cruzáramos de brazos y no hiciéramos nada".