Vara pide acuerdos concretos para que la Conferencia de Presidentes sea «creíble»

Todo listo en el Senado para recibir a los líderes autonómicos. La Cámara Alta acoge hoy la reunión de la Conferencia de Presidentes, el máximo órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. En la cita, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los líderes autonómicos buscarán puntos de encuentro en temas como la reforma del sistema de financiación autonómica, una estrategia demográfica que permita frenar la despoblación, la finaciación de la ley de dependencia o un pacto por la educación. Se trata de la sexta vez que el cónclave se reune (la útima fue en octubre del 2012) y por primera vez desde que se creara en el año 2004 no asistirán todos los presidentes autonómicos: Carles Puigdemont (Cataluña) e Íñigo Urkullu (País Vasco) han rehusado asistir.

De la Conferencia, el presidente extremeño espera «acuerdos concretos». «Si no, no será creíble», dijo ayer en rueda de prensa. Guillermo Fernández Vara entiende que estos pactos tienen que darse «en relación con los grandes temas y también las pequeñas cosas que tienen que ver con la vida de las personas». «Si queremos que la Conferencia tenga continuidad, que sea el techo de bóveda en las relaciones entre Estado y autonomías tiene que salir bien. Si vamos a choques de trenes entre las administraciones esto no funciona», afirmó.

El jefe del ejecutivo recordó que el PSOE, con diez gobiernos autonómicos, tiene que tener en la reunión «una implicación imprescindible». Entiende que ahora se parte de una «dinámica distinta» que permitirá dar los primeros pasos para que las cosas cambien porque «nadie tiene mayorías». Y prueba de ello, dijo, es que en el orden del día de la reunión ya se han incluido diez propuestas de acuerdo sobre asuntos de interés, algunas de ellas redactadas por las propias comunidades autónomas.

Por esto, el presidente extremeño valoró como «un error» las ausencias de Puigdemont y Urkullu, además de una oportunidad perdida para sus respectivas regiones. «Desde el primer momento, cuando hemos preparado la conferencia, lo hemos hecho incorporando todos aquellos asuntos que sabíamos que tanto en una comunidad como en otra iban a ser recibidos como necesarios para poder hablar», señaló.

FINANCIACIÓN / Fernández Vara espera que en la Conferencia de Presidentes puedan ponerse plazos a la reforma del nuevo modelo de financiación, además de acordar la creación de una comisión de expertos que evalúe el sistema y realice propuestas.

En este sentido, explicó que Extremadura se enfrenta a la negociación del nuevo modelo bajo el prisma de la solidaridad, «con la actitud de quien hace uno de los mayores esfuerzos fiscales del país para poder ser lo más autosuficiente posibles». En la cumbre de hoy, el jefe del Ejecutivo extremeño también planteará al resto de presidentes debatir sobre «qué tipo de sanidad queremos en España». Su objetivo es abordar la sostenibilidad del sistema en un futuro que se antoja «de una enorme dificultad ante los llamados tratamientos individualizados, que son caros».

La movilidad de los empleados públicos entre regiones, la sostenibilidad de la dependencia, un pacto educativo, una estrategia demográfica, el bono social o la Agenda Europea son otras de las cuestiones que se abordarán.

La cita arrancará a las nueve con un encuentro informal con el Rey Felipe VI y después comenzarán las sesiones de trabajo, con una duración prevista de casi siete horas. Además de Mariano Rajoy, asistirán la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.