Vara: «Quienes se quejan por sufrir las listas de espera tienen toda la razón»

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha pedido disculpas, como también hizo el jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a todas aquellas personas que están esperando más de lo permitido por ley para ser atendidos por el sistema sanitario extremeño.

«Mis disculpas a quienes esperan más de lo que tienen que esperar, tienen toda la razón en quejarse», señaló ayer, aunque matizó que «las listas de espera del SES han mejorado muchísimo en los últimos tres años» y recalcó que «hay mecanismos de garantías» para que sean atendidos en tiempo y forma si así lo solictan los pacientes.

A este respecto, indicó que hay una ley de tiempos de garantía de espera sanitaria, y que quienes estén en listas de espera para una prueba diagnóstica (un mes máximo), una consulta médica (dos meses) o una operación quirúrgica (seis meses), «pueden acudir al defensor del paciente y serán atendidos de inmediato».

Por otro lado, Fernández Vara ha vuelto a defender la gestión del titular de Sanidad, José María Vergeles, del que ha recalcado que «es el mejor consejero de Sanidad de España» e insiste en que «no hay ninguna región en España que tenga tantas garantías en sanidad como Extremadura».

ACUERDO CON PODEMOS / El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, señaló también ayer por la mañana que «no sería bueno» que Podemos rompa relaciones con la Junta de Extremadura, como ha advertido el líder de la formación morada en la región, Álvaro Jaén, en declaraciones a Canal Extremadura, en desacuerdo con determinadas actuaciones del Ejecutivo regional.

«Siempre es bueno hablar», aseguró Fernández Vara. «Espero y deseo que no sea así; el tema de romper relaciones es algo que no me gusta, no sería bueno que eso se rompiera», insistió el presidente.