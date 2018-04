Vara reconoce que la transición del servicio de ambulancias "no fue modélica" y pide retirar las denuncias a empleados

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado hoy que nada le hubiera gustado más que el Consorcio Extremeño del Transporte Sanitario hubiera ganado el concurso de la nueva adjudicación de este servicio.

Fernández Vara ha destacado que en esta legislatura se han incrementado un 10 por ciento las adjudicaciones a las empresas extremeñas hasta situarse por encima del 80 por ciento del total de las adjudicatarias de los contratos de la Junta.

Vara ha comparecido, a petición del PP, ante la Comisión no Permanente de Investigación constituida en la Asamblea de Extremadura sobre el concurso público del transporte sanitario terrestre en la región y la transición entre la anterior empresa, el Consorcio Extremeño, y la actual, Ambulancias Tenorio.

Ha acusado al PP de haber roto en la pasada legislatura la ley no escrita en la comunidad autónoma de que los presidentes y expresidentes de la Junta no comparecían ante las comisiones de investigación de la Asamblea, "no por ocultar nada", sino porque adquieren un matiz partidario alejado de su función institucional.

Quizás por ello, Fernández Vara ha mantenido un perfil bajo en su comparecencia ante la comisión y ha reiterado en varias ocasiones que lo sucedido antes o después de la adjudicación del servicio nada tiene que ver con el proceso administrativo del concurso.

Ha reconocido que el traspaso del servicio entre la anterior y la nueva adjudicataria "no fue una transición modélica", sino "anómala y atípica" en la que "todos pudieron hacer cosas bien y mal".

Fernández Vara ha justificado que el SES, como organismo autónomo, convocara un nuevo concurso, tras las sucesivas prórrogas del anterior desde 2008, porque en diez años aparecen nuevos recursos y nuevas planificaciones.

En respuesta al diputado de Podemos Daniel Hierro, ha reconocido que a él le habían llegado quejas de los trabajadores del consorcio y que tres de ellos que se reunieron con él fueron despedidos, pero ha insistido en que nada de esto tiene que ver con que se sacara un nuevo pliego de condiciones.

Tras aclarar que el "revisionismo" no le ha gustado nunca y que prefiere siempre mirar "hacia adelante", ha indicado que ni antes, ni durante ni después de la adjudicación del nuevo servicio habló con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre este proceso, que ganó la empresa andaluza Ambulancias Tenorio.

Vara ha dicho desconocer todas las condiciones del pliego, en respuesta al parlamentario popular José María Saponi, y ha destacado que hay que cumplir lo que establece el Tribunal de Cuentas y respetar, como corresponde a una economía de mercado, que a los concursos puedan concurrir empresas de fuera.

Ha manifestado, además, que, según su apreciación personal, "en ese proceso faltó que el consorcio hubiera dado un paso más y se hubiera constituido en empresa única" para "poder competir con más músculo".

En respuesta a la diputada socialista Ascensión Godoy, ha rechazado que un concurso público se pueda redactar contra alguien y ha dejado claro que no fue una "subasta a precio y los criterios objetivos están bien acreditados".

No ha querido entrar en las incidencias que se registraron en los primeros días del traspaso ni en hablar de posible boicot, pero ha pedido en dos ocasiones a la actual adjudicataria que retire las denuncias que interpuso contra algunos trabajadores, porque se trata, ha dicho, de "pasar página" y de "mejorar".

Por ello, ha dedicado sus minutos finales a reconocer "a esa mayoría silenciosa de trabajadores" que con la anterior y con la nueva empresa hacen bien su trabajo y permiten que el transporte sanitario funcione correctamente.

En ese sentido, Fernández Vara sí que ha reconocido que así como durante los primeros días del traspaso, a primeros de noviembre de 2017, le llegaron quejas ciudadanas por deficiencias en el servicio, actualmente ya no recibe ninguna.

Aunque por parte su grupo se lo han pedido, Vara no ha querido hablar del acoso que sufrió en redes sociales tras la adjudicación el transporte sanitario a Ambulancias Tenorio y ha instado a ser "positivos" y a sacar conclusiones "constructivas" de la comisión, porque si no, "poco valor tendrá para el futuro".

Tras la comparecencia de Vara, la comisión ha abierto un plazo para presentar nuevas solicitudes de comparecencia hasta el próximo 20 de abril.